Nuova Tesla Model 3, così si sbloccano le portiere posteriori in caso di emergenza

Nella versione originale della Tesla Model 3, il rilascio manuale per le porte posteriori era posizionato sotto il pannello della porta, rendendolo praticamente inaccessibile in caso di emergenza. Con il nuovo modello Highland, invece, le cose sono cambiate.

L'argomento della sicurezza e dell'apertura di emergenza delle porte nei veicoli elettrici Tesla è stato sollevato in seguito a una serie di incidenti e incendi. Tutte le Tesla sono dotate di apertura delle porte ad azionamento elettrico, che richiede l'alimentazione elettrica per abbassare i finestrini prima di aprire o chiudere le porte. Tuttavia, se il veicolo non è alimentato, è previsto uno sblocco manuale.

La situazione delle porte posteriori varia tra i modelli Tesla. Alcuni modelli non dispongono di un meccanismo di sblocco di emergenza accessibile per le porte posteriori, mentre altri lo hanno nascosto sotto i pannelli delle porte. Ad esempio, nel caso della Model 3, il manuale del proprietario avverte che "solo le porte anteriori sono dotate di sblocco manuale".

Questo ha suscitato preoccupazioni e discussioni riguardo alla sicurezza e all'accessibilità in caso di emergenza, poiché alcuni ritengono che potrebbe essere necessario migliorare la chiarezza e l'accessibilità dei meccanismi di sblocco di emergenza per le porte posteriori dei veicoli Tesla al fine di garantire una maggiore sicurezza per gli occupanti del veicolo.

Nelle versioni più recenti della Model 3, come la "Highland", il sistema di sblocco manuale per le porte posteriori è ora posizionato nella parte inferiore della tasca della porta, con una copertura in plastica facilmente rimovibile per accedere al cavo di sblocco meccanico. Questo rende più semplice e accessibile l'apertura delle porte posteriori in caso di emergenza, migliorando così la sicurezza degli occupanti del veicolo.

Nel contesto dei cambiamenti in questa nuova versione della Tesla Model 3, un'altra novità è rappresentata dal fatto che ora il selettore delle marce non è più una leva manuale, bensì integrata nello schermo dell'auto. Per questa ragione, vi abbiamo spiegato come fare nel caso in cui il display dell'auto non dovesse funzionare o essere inutilizzabile.