Nuova Tesla Model 3: un render la immagina senza veli e col posteriore rinnovato

Nell’ultimo periodo si nota un certo interesse attorno alla Model 2, la Tesla compatta ed “economica” che rivoluzionerà ulteriormente il mercato della auto EV, ma c’è anche l’attuale modello “entry-level” di Tesla che è in attesa di un ritocco, e in rete sono apparsi foto, rumors e i primi render che immaginano il look finale della Model 3.

Pochi giorni fa è apparsa un’immagine che mostra il possibile look del gruppo ottico posteriore della Model 3, assieme alla scritta Tesla che campeggia sul baule, tra i due fanali. Partendo da questo dettaglio, gli utenti di Twitter CYBRTRK420 e Alwinart hanno deciso di mettere assieme una loro personalissima - ma verosimile - interpretazione del modello, con un render che mostra la vista di tre quarti posteriore, e non solo.

Oltre al gruppo ottico posteriore, in rete è emersa una prima immagine degli interni della Model 3, presa da un muletto camuffato del nuovo modello, e partendo da questo piccolo dettaglio i due utenti del social dell’uccellino blu hanno creato anche una visione ipotetica dell’abitacolo, con il nuovo volante e lo schermo centrale che domina la scena.

Quest’ultima interpretazione però potrebbe essere meno precisa del previsto, perché se ricordate, c’è un’immagine che potrebbe aver spoilerato il frontale della nuova Model 3, e da lì si vedeva che il modello di nuova generazione potrebbe avere una strumentazione di fronte al conducente sulla falsa riga di quanto visto su Model S.

Parliamo ovviamente di indiscrezioni e ipotesi, dunque il tutto va preso con le giuste distanze, ma il look finale potrebbe essere comunque simile a queste prime ipotesi: voi che ne pensate, vi piace?