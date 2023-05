Nuova Tesla Model 3, un render fantastico della 'coda': scritta Tesla e luci inedite

Dopo l'immagine rubata che anticipa la Tesla Model 3, è cresciuto notevolmente l'hype nei confronti di quello che in casa Tesla viene chiamato “Project Highland”.

Il restyling sembra imminente, anche se non vi sono date ufficiali, nel frattempo la Tesla Model 3 è acquistabile in Italia a 30mila euro grazie ai doppi incentivi.

In attesa di notizie più certe i designer del web si sono sbizzarriti per provare ad ipotizzare come sarà l'aggiornamento della berlina elettrica, e fra questi anche l'utente CYBRTRK420 che ha postato su Twitter un render (lo trovate qui sotto), che ha ricevuto molteplici apprezzamenti in queste ore.

Nel dettaglio il designer si è concentrato sul retro della vettura, introducendo delle inedite luci posteriori, quindi un diffusore molto simile a quello già utilizzato da Tesla Model Y, e infine, ha deciso di sostituire il classico logo dell'azienda americana con la scritta Tesla, scelta quest'ultima che appare molto elegante.

Ribadiamo che si tratta di un semplice render e nulla di ufficiale, ma in ogni caso si tratta senza dubbio di una delle realizzazioni migliori che abbiamo visto negli ultimi tempi. Sorprende in particolare per la sua “pulizia” e la sua eleganza, una vettura quindi senza troppi fronzoli come del resto ci ha abituato Tesla negli ultimi anni, sfornando auto dalle linee molto morbide e sinuose.

Il Cybertruck rappresenterà quindi una vera e propria rottura con il passato, e bisognerà capire come sarà accolto dagli automobilisti che nel frattempo l'hanno pre-ordinato in massa. Se tutto andrà come previsto il pick-up più chiacchierato di tutti i tempi dovrebbe comparire sulle strade fra la fine di quest'anno e l'inizio del 2024, praticamente fra poco meno di un anno.

Tornando alla Model 3, secondo quanto trapelato il nuovo modello dovrebbe essere spogliato di parti non necessarie, rendendolo così decisamente economico e semplice da produrre.