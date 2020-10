La nuova Tesla Model 3 presenta cerchi Sport ridisegnati: le differenze

Se seguite le nostre pagine, probabilmente già sapete che Tesla ha appena aggiornato la sua Model 3, con piccole migliorie all’abitacolo e non solo. Con la versione 2021 avremo anche dei nuovi cerchi.

I cerchi in questione sono stati fotografati vicino Fremont, là dove Tesla ha il suo impianto numero 1, il più grande, che attualmente produce anche le Tesla Model 3 esportate in Europa. Rispetto ai cerchi Sport offerti con l’attuale Model 3, i nuovi modelli 2021 non rappresentano certo una gran rivoluzione, il design a prima vista sembra addirittura identico; guardando con attenzione però si percepisce subito come il nuovo design abbia un cerchio esterno più grande e piatto, seppur i raggi siano rimasti praticamente identici.

Ovviamente Tesla non fa nulla per caso, e la scelta dei nuovi cerchi dovrebbe andare a migliorare l’aerodinamicità e dunque l’efficienza, a tutto vantaggio dell’autonomia finale. Al momento questi nuovi cerchi non sono ancora apparsi sul configuratore Tesla, è molto probabile però che andranno a sostituire gli attuali Sport da 19”, con cui appunto condividono quasi lo stesso design. Restate “sintonizzati” perché potrebbero uscire altre novità nei prossimi giorni relative alla nuova Tesla Model 3, rinnovata in molti aspetti per il 2021.

Mentre Model 3 si aggiorna, in Italia i Supercharger tornano a essere a pagamento, con multe per chi stazione oltre il dovuto.