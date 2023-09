Nuova Tesla Model 3, luci posteriori intelligenti: ecco cosa succede se si alza il cofano

Sono passate poche settimana dalla presentazione ufficiale della nuova Tesla Model 3, il cosiddetto progetto Highland che è stato svelato con tutte le sue novità.

Si tratta di un restyling quindi non di una trasformazione radicale, ma in ogni caso sono diverse e interessanti le differenze rispetto al precedente modello, come ad esempio le frecce al volante della Model 3 che stanno facendo storcere il naso ai più.

Fra le principali modifiche spicca senza dubbio l'aspetto estetico, a cominciare dalla luci posteriori a forma di C. Si tratta di una disposizione inedita quella dei fari dei freni e delle luci, che l'azienda americana ha deciso di integrare direttamente nel cofano. In poche parole quando aprirete il portellone posteriore della vostra vettura, anche le luci “saliranno”.

E' sorta quindi la domanda dei più attenti, quasi spontanea: quando si apre il bagagliaio cosa succede alle luci di emergenza? Per legge le luci dell'auto devono essere sempre ben visibili, visto che in caso contrario la stessa vettura potrebbe non essere avvistata dagli altri automobilisti, ciclisti, motociclisti ecc ecc.

A rispondere a tale dilemma ci ha pensato un video pubblicato su X, che trovate in fondo a questa pagina, e che mostra la creatività dei progettisti Tesla nel risolvere il problema. Nel filmato si vede il cofano posteriore in azione che si apre, e una volta aperto a quel punto le luci posteriori “si spostano” nella zona inferiore, sotto il bagagliaio e sopra il diffusore.

Si tratta di fari senza dubbio più piccoli e meno vistosi, ma in ogni caso fanno il loro mestiere, segnalando la presenza dell'auto. Le luci del diffusore, quando spente, funzionano invece come riflettori del paraurti, mentre in caso di marcia indietro si accendono di bianco segnalando appunto l'innesto della retromarcia.

Sia chiaro, non è nulla di così eclatante, ma ci tenevamo a precisare la questione alla luce delle molte domande che si sono posti coloro che hanno visto il retro della nuova Model 3.