Nuova Tesla Model 3, le frecce al volante non convincono: 'Che incubo alle rotonde'

Fra le tante novità della nuova Tesla Model 3, presentata pochi giorni fa con un restyling, vi è senza dubbio la scelta di introdurre le frecce al volante, eliminando così le classiche leve.

Prendendo spunto da una configurazione già usata da altre supercar, come ad esempio Ferrari, la nuova Tesla Model 3 ha deciso di introdurre dei pulsanti sul volante che andranno schiacciati quando bisognerà girare a destra o sinistra.

Un'opzione che non sembra aver convinto il popolo della rete e basta farsi un giro su Reddit, leggendo i commenti sotto la discussione inerente appunto la presentazione della nuova berlina di Musk, per capirlo.

I commenti sono a centinaia e per la maggior parte sono contrari alle frecce inserite direttamente nel volante: “Sembra fantastica – scrive un utente riferendosi alla nuova Model 3 - ma dannazione, senza le levette delle frecce...”.

Un altro pone dei dubbi soprattutto per quei Paesi, come molti stati europei, dove sono presenti diverse rotatorie: “Sarà terribile nei Paesi che hanno rotatorie, questo è certo. Tutti i cambiamenti sono interessanti tranne questo, il vecchio che è in me armeggia e preme i pulsanti sbagliati, o semplicemente non si preoccupa degli indicarli”.

Un utente conferma: “Sì, è così che capisci che è un'auto americana, è orribile da usare in una rotatoria dove cambi la direzione delle frecce mentre sterzi”. C'è chi punta il dito contro le aziende che hanno lanciato questa moda: “Accidenti a Ferrari, Lamborghini, Koenigsegg e Pagani”, e un altro, rimanendo in tema, aggiunge: “È come una supercar che però non sono pensate per essere guidate quotidianamente”.

Un altro torna sulla questione delle rotatorie: “Trovo che sia incredibilmente scomodo per le rotatorie. Per la maggior parte delle rotatorie, è molto più probabile che la mia mano rimanga nello stesso posto rispetto ai comandi al volante”, facendo chiaramente capire come sarà complicato girare e nel contempo mettere le frecce.

C'è chi sottolinea: “Usare gli indicatori di direzione nelle rotatorie non è un suggerimento, è la legge. E considerando che ce ne sono di piccole, strette o a più corsie, non è bello se devi armeggiare con indicatori non fissi”.

Infine c'è chi la prende comunque con filosofia: “Avevo preoccupazioni simili poi ho provato a guidare una Model X (dove vi sono già le frecce al volante ndr). È stato molto più intuitivo di quanto mi aspettassi. Non vedo alcun problema. Puoi effettuare una demo drive e provarlo di persona”.