Nuova Tesla Model 3, la prima foto dell'interno: addio agli indicatori delle frecce?

Dopo l'immagine rubata del frontale della nuova Tesla Model 3, in rete è stato pubblicato un altro scatto “leakato” del restyling della berlina elettrica a firma Elon Musk.

Il focus in questo caso è sugli interni, che per la prima volta “vengono svelati”. Se l'aspetto estetico appare facilmente intuibile, anche grazie ad una serie di ricostruzioni grafiche come il fantastico render della coda della Tesla Model 3 pubblicato negli scorsi giorni, l'interno era rimasto fino ad ora lontano da occhi indiscreti, ma l'ultima immagine trapelata ci mostra qualche dettaglio in più.

Come si può chiaramente notare sembrano essere completamente spariti gli indicatori di direzione, le cosiddette “frecce”; non si nota infatti alcuna leva al volante, di conseguenza è quasi certo il fatto che in Tesla abbiano deciso di sostituire il tutto con dei pulsanti capacitivi direttamente sul volante.

Sia chiaro, nulla di particolarmente sconvolgente ne tanto meno inedito, ma l'idea dell'azienda di Elon Musk sembrerebbe orientata verso questa strada forse in un'ottica di costi. A svelare cosa si nasconda nell'abitacolo della nuova Tesla Model 3, alias Project Highland, è un video girato da un drone che ha sorvolato l'impianto di Freemont, in cui si può notare anche un volante inedito, con una banda centrale più marcata rispetto a quello attuale, e appunto l'assenza delle leve per le frecce.

Sembrerebbe anche assente la selezione delle marce in maniera manuale, visto che dal filmato si può notare l'operatore che inserisce direttamente la retromarcia dal display che si trova subito dietro il volante.

Ovviamente si tratta di semplici ipotesi, e nulla dà per certo che il modello filmato corrisponda poi alla versione della nuova Tesla Model 3, in ogni caso il video è interessante e vale la pena visualizzarlo. In merito alle tempistiche tutto tace: negli scorsi giorni erano circolate delle indiscrezioni secondo cui la nuova berlina sarebbe stata annunciata il primo giugno in Cina ma sono state puntualmente smentite.