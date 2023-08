Nuova Tesla Model 3, ecco il cruscotto del prossimo modello: in arrivo un taglio di costi?

In seguito alle indiscrezioni su una possibile nuova Model 3, sembra che Tesla stia cercando di abbassare il prezzo del Model 3. Sono state fornite evidenze secondo cui Tesla sta adottando misure estreme di riduzione dei costi, includendo la rimozione di numerose parti, anche all'interno del cruscotto dell'auto.

La riprogettazione della Tesla Model 3 potrebbe presentarsi come una vettura con un nuovo aspetto e nuove funzionalità, ma il suo vero obiettivo è quello di rendere i veicoli elettrici accessibili a un pubblico più ampio. Tesla sta facendo tutto il possibile per far percepire la Model 3 aggiornata come qualcosa di nuovo, senza dover investire cifre ingenti. Inoltre, l'azienda ha adottato approcci creativi per ridurre i costi e mettere ulteriormente pressione sui suoi concorrenti.

Tesla sta adottando un'approccio innovativo nella produzione dei suoi veicoli elettrici, tra cui la Model 3 aggiornata. Invece di realizzare numerosi componenti separati che devono poi essere assemblati durante la produzione, l'azienda sta puntando su un approccio più integrato. Questo è evidente nell'immagine trapelata del cruscotto della Model 3 aggiornata, che mostra chiaramente la differenza tra la vecchia e la nuova parte.

La nuova parte sembra più grande, ma in realtà è il risultato dell'integrazione di diversi componenti in un'unica parte. Questo metodo permette di semplificare la produzione e ridurre i costi, consentendo a Tesla di continuare la sua strategia di riduzione dei prezzi e di massimizzare l'efficienza nella produzione dei veicoli elettrici.

La sfida principale di Tesla è mantenere la qualità e l'efficienza nella produzione mentre cerca di ridurre i costi. Questo è particolarmente importante per rimanere competitivi sul mercato cinese, dove Tesla è interessata a offrire il nuovo Model 3 ad un prezzo più conveniente rispetto ai modelli rivali locali, anche se, con gli incentivi, in Colorado una Tesla Model 3 costa il corrispettivo di 18.000 euro.

Secondo i media cinesi, la produzione in serie del modello aggiornato dovrebbe iniziare a settembre, con le prime consegne previste per ottobre. La variante base a trazione posteriore (RWD) includerà la nuova batteria M3P di CATL, che avrà una capacità di 66 kWh. Questa capacità rappresenta un miglioramento del 10% rispetto alla batteria utilizzata nel modello attuale.