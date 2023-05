Nuova Tesla Model 3, cosa aspettarci? Ecco cosa chiedono gli automobilisti

Dopo la foto rubata della nuova Tesla Model 3, il restyling della berlina di Elon Musk sembra davvero vicino. Cosa aspettarci? Fra migliorie esterne ed interne, ecco quello che chiedono i guidatori.

A livello estetico, come si può intravedere dallo scatto “leakato”, non dovrebbe verificarsi alcuna rivoluzione rispetto all'attuale design, anche perchè stiamo parlando di un aggiornamento, non di un modello nuovo, di conseguenza sono ipotizzabili maggiori migliorie all'interno.

Partendo dalla guida autonoma e dal software dedicato, è probabile aspettarsi l'installazione di un sensore radar che era stato rimosso nel 2021 e sostituito con il sistema Tesla Vision che però registra dei problemi durante le condizioni meteo avverse. Non è ben chiaro inoltre se ci sarà il sistema di hardware di quarta generazione che potrebbe essere riservato inizialmente solo alle Model S e X.

Possibile anche ipotizzare nella nuova Tesla Model 3 una maggiore risoluzione per le telecamere e un numero ancora più elevato delle stesse, magari con un posizionamento diverso. Molti sono i possessori di Tesla che vorrebbero anche un Tesla Vision Park Assist migliore rispetto a quello attuale.

Non è da escludere inoltre la presenza di altre funzionalità già presenti su altri modelli del marchio, come il tanto discusso volante Yoke, ma anche lo schermo regolabile presente sulla Model S, e gli interni premium della Y con un sistema audio di maggiore qualità.

Altra caratteristica attesa, i pacchi batteria strutturali con le celle 4680, così come già avviene per alcune Model Y, anche se a riguardo si tratta di una scelta che ci sentiamo di scartare visto che Tesla punterà a mantenere i prezzi di listino bassi della sua nuova Model 3.

C'è anche chi spera in un portellone posteriore un po' più comodo, magari in stile Bmw i4, ma anche un nuovo display strumenti dietro al volante, e la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay. Si tratta quindi di una serie di migliore non basilari, (anche perchè la Tesla Model 3 è già un'ottima macchina), ma che potrebbero di fatto perfezionare la stessa vettura di Musk.