Nuova Suzuki V-Strom 1050 XT Pro, caratteristiche, prezzo e finanziamento

È vero, l'estate 2020 è praticamente giunta al termine, le belle giornate però possono durare senza troppi problemi fino a ottobre, oppure ci si può preparare sin da ora per la prossima primavera 2021, insomma ogni scusa è buona per dare un'occhiata alla nuova Suzuki V-Strom 1050 XT Pro.

Parliamo di una versione super accessoriata che si colloca al top della gamma Sport Enduro Tourer della casa di Hamamatsu. Questo allestimento Pro si distingue soprattutto per alcuni elementi che ne aumentano la praticità, la capacità di carico, la protezione degli organi meccanici. Abbiamo così un paramotore in alluminio che protegge la moto da sassi, vegetazione e altri ostacoli. Abbiamo inoltre tubi paramotore sagomati in seguito alla presenza di un paracoppa in alluminio.

In alluminio sono anche le due borse laterali da 37 litri, che danno un look particolarmente grintoso all'allestimento. Chiudiamo poi con pedane maggiorate e regolabili, in grado di aumentare il controllo della moto in qualsiasi condizione. Il tutto è proposto a 15.390 euro di listino, con un valore commerciale degli accessori montati pari a 1.800 euro. Il vantaggio per chi sceglie direttamente la versione Pro è dunque di 1.000 euro.

La Suzuki V-Strom 1050 Pro può essere ordinata in tutte e tre le colorazioni già previste per la XT, ovvero nero, giallo e in livrea bicolore bianco-arancione. Fino al 30 settembre inoltre la moto si potrà acquistare tramite un finanziamento a interessi zero dedicato appositamente alla famiglia V-Strom 1050 - con la possibilità di finanziare da 7.000 a 12.000 euro e pagare in 36 o 48 rate.



