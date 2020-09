Nuova Suzuki SWIFT Hybrid e Sport Hybrid: versioni e prezzi per l'Italia

Per molti automobilisti acquistare ora un'auto 100% elettrica è ancora presto per diversi motivi, non a caso la parola d'ordine di questo 2020 è "ibrido". Lo sa bene Suzuki, che ha già elettrificato tutta la sua gamma e lanciato la nuova Suzuki SWIFT Hybrid. Andiamo a conoscere il listino della compatta ibrida.

Lunga appena 3,85 metri (per 1,74 di larghezza e 1,48 di altezza), la nuova Suzuki SWIFT Hybrid si fa notare non solo per il suo design moderno e al passo coi tempi, anche e soprattutto per tutta la tecnologia presente a bordo. Come lo stesso nome vi indica, il motore termico a benzina da 1.2 litri è affiancato da un sistema ibrido a 12V, inoltre anche l'allestimento di partenza ha ADAS e guida autonoma di livello 2.



Un piatto ricco dunque, sin dal prezzo di partenza della Suzuki SWIFT Hybrid 1.2 COOL che costa 17.290 euro (13.685 senza IVA). Pian piano poi si sale alla Suzuki SWIFT Hybrid 1.2 TOP che costa 18.590 euro, una variante che si può avere con cambio automatico (19.790 euro) o con trazione 4WD AllGrip (20.090 euro). Questi modelli hanno una potenza di 61 kW ed emissioni di CO2 comprese fra 88 e 95 g/km, le COOL e TOP standard possono dunque godere di 3.750 euro di Ecobonus 2020, le varianti AT e 4WD invece 3.500 euro. Ricordiamo poi che abbiamo a disposizione anche la Suzuki SWIFT Sport Hybrid 1.4, proposta a 23.850 euro.



Oltre ad avere un motore termico più potente, 95 kW, questa versione ha anche un sistema ibrido di fascia più alta, un 10 kW a 48V contro l'1,94 kW a 12V delle SWIFT Hybrid, di conseguenza abbiamo tutt'altre prestazioni e una dinamica di guida più grintosa. Le emissioni di questo modello sono pari a 106 g/km, dunque nonostante la natura più sportiva abbiamo in ogni caso diritto a un Ecobonus da 3.500 euro (con rottamazione s'intende, così come per gli ecoincentivi nominati sopra).