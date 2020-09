Nuova Suzuki SWIFT Hybrid, con guida autonoma di Livello 2 di serie

Suzuki è uno dei marchi automotive che più sta spingendo la tecnologia ibrida, ha infatti elettrificato la sua intera gamma. Ultima prova di questo impegno è l'arrivo della nuova Suzuki SWIFT Hybrid.

Caratterizzata da un look fresco e moderno, la nuova Suzuki SWIFT Hybrid cerca di abbinare eleganza e alta tecnologia, integrando ad esempio i nuovi fari Full LED all'anteriore. Questi però rappresentano solo la punta dell'iceberg delle novità 2020: sotto il cofano abbiamo infatti un sistema ibrido che tiene a bada consumi ed emissioni. Pur essendo lunga appena 385 cm, è una Segmento B a tutti gli effetti, inoltre è disponibile anche a trazione integrale per ogni evenienza.

Addirittura il sistema 4x4AllGrip Auto permette di distribuire in modo automatico la coppia alle ruote posteriori quando quelle anteriori perdono aderenza. Abbiamo poi una guida autonoma di livello 2 e numerosi ADAS al servizio del conducente. Nuova Suzuki SWIFT HYBRID arriva in Italia nelle versioni COOL e TOP, entrambe equipaggiate come da filosofia “tutto di serie, senza sorprese” con sistemi di sicurezza attiva di livello 2 già dalla versione COOL.

Il prezzo di partenza è di 12.790 euro per la versione COOL, in promozione anche grazie agli incentivi (IVA inclusa, IPT, PFU e vernice metallizzata esclusi) fino al prossimo 30 settembre.



