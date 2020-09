Nuova Suzuki SWIFT Hybrid: quale allestimento acquistare fra COOL, TOP e SPORT?

La nuova Suzuki SWIFT Hybrid è senza alcun dubbio una delle auto più interessanti di questa seconda metà di 2020. Disponibile da 12.540 euro grazie agli attuali incentivi, abbiamo allestimenti ricchi già in versione base, andiamo dunque a vedere cosa offrono le varianti COOL, TOP e SPORT.

Partiamo proprio dall'allestimento COOL, il primo step che costa 12.540 euro (listino 17.290 euro chiavi in mano). Già in questo caso abbiamo la Guida autonoma di livello 2, un display touch da 7 pollici multimediale con radio DAB+, Bluetooth e comandi al volante, Apple CarPlay e Android Auto, Mirrorlink, telecamera posteriore, sedili anteriori riscaldabili, climatizzatore manuale, cerchi in lega da 16", fari Full LED anteriori a regolazione automatica, fari Full LED posteriori, abbaglianti automatici, fendinebbia e Privacy Glass, sensori di parcheggio posteriori, alzacristalli elettrici anteriori, un pacchetto davvero completo che incarna alla perfezione la filosofia "tutto di serie, senza sorprese" di Suzuki.

Con il livello TOP abbiamo invece queste aggiunte: il navigatore con mappe 3D, il climatizzatore automatico, cerchi in lega da 16" bicolor, il sistema Keyless, alzacristalli elettrici posteriori, specchietti ripiegatili elettricamente con indicazioni di direzione integrati, volante regolabile anche in profondità (sulla COOL solo in altezza). Per avere questo allestimento basta aggiungere 1.300 euro e arrivare a 18.590 di listino, prezzo a cui bisogna sottrarre gli incentivi. Inoltre con la variante TOP possiamo configurare anche il cambio automatico CVT oppure la trazione 4WD AllGrip. Sia COOL che TOP hanno un motore 1.2 Dualjet con sistema ibrido a 12V.

Con la Suzuki SWIFT Sport Hybrid si fa un bel salto in avanti: abbiamo innanzitutto un motore 1.4 Boosterjet, un sistema ibrido a 48V, un assetto sportivo, cerchi da 17" con pneumatici 195/45 R17, una griglia anteriore sportiva con presa d'aria maggiorata, spoiler frontale, paraurti posteriore con estrattore e doppio scarico, spoiler posteriore, minigonne laterali, sedili sportivi con poggiatesta integrato, quadro strumenti dedicato, pedaliera sportiva, cuciture rosse per sedile, volante e cuffia del cambio, inserti plancia e portiere Rosso Lava. In questo caso il prezzo di listino sale a 23.850 euro, a cui bisogna sottrarre eventuali incentivi.