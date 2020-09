Nuova Suzuki SWIFT Hybrid con 3 anni di garanzia gratuita e i servizi Smile e No Problem

La nuova Suzuki SWIFT Hybrid è ormai disponibile nel nostro Paese da diverse settimane, abbiamo già parlato in dettaglio dei suoi prezzi di listino, delle varie versioni fra cui scegliere, oggi invece vogliamo affrontare un tema molto particolare: i servizi offerti da Suzuki, che possono impreziosire l'esperienza post-vendita.

Di base, gratuitamente dunque, il produttore giapponese offre 3 Plus Suzuki, che garantisce 3 anni o 100.000 km di garanzia sulla vostra nuova SWIFT Hybrid. All'interno del servizio troviamo anche 3 anni di assistenza stradale "Suzuki Road Assistance" in collaborazione con Allianz-Global Assistance e 3 anni di controlli gratuiti.

Questa garanzia convenzionale di 3 anni o 100.000 km può essere estesa con Suzuki Smile, un servizio che aggiunge ulteriori 2 anni di garanzia per un totale di 5. In caso di vendita del veicolo, l'estensione verrà automaticamente trasferita ai successivi acquirenti, questo vale sia per la vendita privata che per la permuta, aspetto che dunque può aiutare a vendere più velocemente l'auto e a un valore più alto del normale. Il costo di Suzuki Smile può andare da 275 euro a 695 euro IVA inclusa in base al modello.

Chiudiamo infine con il pacchetto Suzuki No Problem, una copertura assicurativa che offre un valore a nuovo per 2 anni in caso di danno totale e per 5 anni in caso di danno parziale. E ancora la pubblicazione di reperibilità di informazione in caso di furto totale, registrazione dei dati dell'auto e del proprietario per proteggere e riconoscere l'auto, un servizio di auto sostitutiva per 30 giorni in caso di furto totale, rimborso taxi in caso di necessità fino a 80 euro. Per conoscere i prezzi di questo servizio occorre richiedere un preventivo in concessionaria.