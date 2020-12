Nuova Suzuki SWACE Hybrid, la familiare ibrida che si compra online

Suzuki è probabilmente uno dei marchi che più ha investito in campo ibrido, non a caso l’intera line-up in vendita nel 2020 è già elettrificata - e abbiamo imparato a conoscere molto bene, in particolare, la nuova Suzuki SWIFT Hybrid e la Across Plug-in Hybrid. Ora arriva la nuova Suzuki SWACE Hybrid in versione Web Edition.

Dal 18 dicembre è possibile prenotare online la nuova Suzuki SWACE Hybrid Web Edition, che segna l’ingresso di Suzuki nel segmento delle familiari ibride. Per ora solo 15 esemplari verranno venduti nel nostro Paese, presto però arriverà in versione standard. Questa edizione web invece si può acquistare nelle colorazioni Bianco, Nero e Blu Metallizzati, abbinati al tetto Silver. Suzuki ha messo a disposizione 5 unità per ogni colorazione, per un totale appunto di 15 per l’Italia.

La nuova SWACE Hybrid si fa notare per via dei suoi 596 litri di bagagliaio, che possono arrivare a 1.606 totali, inoltre a muoverla abbiamo un motore elettrico da 53 kW/72 CV abbinato a un propulsore termico 1.8 a ciclo Atkinson da 72 kW/98 CV, per una potenza complessiva di 90 kW/122 CV. Suzuki promette consumi ed emissioni ridotte grazie alla tecnologia ibrida ma non solo, anche per via del cambio automatico e-CVT a variazione continua.

A batteria completamente carica, la nuova SWACE Hybrid permette di percorrere in Full Electric circa 1 km. Al di fuori del cofano la tecnologia al servizio del cliente è tantissima, dal sistema di parcheggio “Senzamani” alla Guida Autonoma di Livello 2 - passando ovviamente per Apple CarPlay e Android auto. Suzuki SWACE Hybrid Web Edition si può acquistare a 27.400 euro (IVA e vernice BiColor incluse, IPT e PFU esclusi).