Disponibile nuova Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 140 V: quanto costa il SUV Full Hybrid

La gamma S-Cross Hybrid di Suzuki si arricchisce di una nuova versione: arriva infatti S-Cross Hybrid 1.5 140 V con cambio automatico, che va così ad affiancarsi a S-Cross Hybrid 1.4 48V. Ma quali vantaggi porta la tecnologia ibrida a 140 V? Si ha di fatto una vettura Full Hybrid che riduce al minimo i consumi cittadini.

Sul fronte ibrido siamo solitamente abituati ai 12 V per il Micro Hybrid e al 48 V per il Mild Hybrid, con i 140 V però Suzuki è in grado di offrire un sistema Full Hybrid con un motore quattro cilindri aspirato a ciclo Atkinson 1.5 DualJet K15C affiancato da un motogeneratore MGU da 24,5 kW, alimentato da una batteria di trazione da 140 V. Il cambio è invece robotizzato AGS.



Un sistema capace di integrarsi alla perfezione con l'eventuale opzione 4WD AllGrip. Parlando di potenza, il propulsore a benzina eroga 75 kW/102 CV, in associazione al motore elettrico però si arriva a 84 kW/116 CV in totale. La batteria può immagazzinare 840 Wh ed è alloggiata nel doppio fondo del bagagliaio, con la sua ricarica che è possibile in fase di frenata o di rallentamento grazie al motore elettrico che funziona anche da generatore.



Dunque nelle partenze e nelle manovre a bassa velocità è il sistema ibrido che muove la vettura, consumando pochissima benzina; con batteria carica al 100% è possibile viaggiare in elettrico anche fino a 80 km/h oppure coprire una distanza fino a 4,5 km. Particolarmente ricca la dotazione, proposta in unico allestimento chiamato Starview:

“Attentofrena” (DSBS-Dual Sensor Brake Support)

“Guidadritto” (LDW-Lane Departure Warning e LDP - Lane departure prevention),

“Restasveglio”, (WA-Weaving Alert)

“Occhioallimite” (TSR-Traffic Sign Recognition),

“Guardaspalle” (BSM-Blind Spot Monitor),

“Vaipure” (RCTA-Rear Cross Traffic Alert),

“Partifacile” (HHC-Hill Hold Control),

Cruise Control Adattivo con funzione Stop & Go “Failafila”

Di serie nella versione Starview si trovano anche:

tetto apribile in vetro,

trasmissione automatica AGS a 6 rapporti

sedili riscaldabili,

sensori di parcheggio anteriori e posteriori,

sistema “Chiavintasca”,

cerchi in lega BiColor da 17”,

retrocamera e la telecamera bird eye, con vista a 360°

Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 140 V Starview parte da un prezzo di 32.890 euro in versione 2WD e di 35.590 euro con trazione integrale 4WD. Fino al 31 ottobre 2022 però Suzuki propone un vantaggio cliente di 2.500 euro in caso di permuta o rottamazione (ricordiamo che per questo tipo di auto gli incentivi governativi sono già terminati, per saperne di più: già finito l'Ecobonus per auto benzina e diesel).