Nuova Suzuki S-CROSS HYBRID 1.5 140 CV, la Full Hybrid 4WD

Suzuki ha appena ufficializzato l'arrivo in gamma della S-CROSS HYBRID 1.5 140 CV, che sotto il cofano vanta il nuovo motore 1.5 DualJet K15C abbinato a un raffinato cambio robotizzato AGS e a un sistema ibrido smart.

La potenza complessiva del propulsore a benzina a quattro cilindri è di 75 kW/102 CV, mentre la potenza combo dell'intero sistema ibrido è di 84 kW/116 CV. La parte elettrica contribuisce per 24,6 kW, alimentata da una batteria di trazione da 140 V e da 840 Wh. Dati da Full Hybrid in piena regola, infatti con la batteria completamente carica è possibile arrivare a 80 km/h in Full Electric con un'autonomia di 4,5 km - che poi viene ovviamente spalmata su più chilometri con consumi di benzina ridotti. La coppia del motore elettrico è inoltre di 152,7 Nm.

Il cambio abbinato al sistema è un cambio robotizzato AGS, un mix perfetto per quegli automobilisti attenti ai consumi e alle emissioni. Nuova S-CROSS HYBRID 1.5 140 CV sarà disponibile presso la rete Suzuki a partire dal prossimo settembre, dal 29 luglio 2022 sarà però possibile acquistare in anteprima e a condizioni speciali la nuova S-CROSS HYBRID 1.5 Starview 4WD AllGrip AT Web Edition direttamente sulla piattaforma Smart Buy del sito Suzuki.it.

Oltre ai classici sistemi di sicurezza e di guida assistita questa versione comprende il tetto apribile in vetro, i sedili riscaldabili, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il sistema Chiavintasca, i cerchi in lega BiColor da 17", un touchscreen da 7" per l'infotainment e la navigazione con Bluetooth e connettività Apple CarPlay e Android Auto. Il prezzo della nuova S-CROSS HYBRID 1.5 Starview 4WD AllGrip AT Web Edition è di 33.090 euro con Suzuki Smile - Estensione della Garanzia incluso. Se siete interessati all'S-CROSS, ecco tutte le info sulla gamma 2022 di Suzuki S-CROSS.