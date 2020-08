Nuova Subaru WRX Club Spec: purtroppo la vettura arriva solo in Australia

La vettura che potete ammirare attraverso la galleria di immagini in calce è la nuova Subaru WRX Club Spec Limited Edition e, se state pensando di acquistarla in Italia, vi sbagliate di grosso. La casa automobilistica giapponese ha previsto la costruzione di soli 150 esemplari, tutti destinati al mercato Australiano.

Non è affatto un segreto lo sviluppo continuativo della nuova generazione Subaru WRX e WRX STI, ma questo non impedisce alla compagnia di voler proporre versioni limitate della generazione attuale del veicolo. A ogni modo, riteniamo che la Club Spec possa essere una delle ultime, se non l'ultima, iterazione da consegnare ai clienti.

Detto questo, il produttore giapponese nelle nuova automobile ha inserito sedili sportivi Recaro e un volante STI rifinito in tessuto sintetico Ultrasuede. A seguire la Club Spec Limited Edition dispone di un sistema audio Harman Kardon a otto speaker con tanto di subwoofer e amplificatore, tutto di serie. Uscendo dall'abitacolo troviamo una carrozzeria verniciabile in tre diverse colorazioni (WR Peal Blue, Crystal Blue Silica e Crystal White) e dei cerchi in lega sportivi da 18 pollici di colore nero. Ciliegina sulla torta dell'estetica è infine l'implementazione di pinze freno Brembo in rosso nel caso in cui si scelga la variante con cambio manuale a sei rapporti.

In conclusione non possiamo non parlare della meccanica. Come i modelli regolari di WRX, la Club Spec è mossa da un quattro cilindri boxer da 2,0 litri, il quale sprigiona 267 cavalli di potenza e 350 Nm di coppia. Com'è ovvio che sia, i modelli a tiratura limitata chiedono un esborso importante e infatti, escludendo gli optional, per la Subaru WRX Club Spec Limited Edition è richiesto un prezzo di partenza di 47.990 dollari australiani (29.381 euro).

Nel frattempo è terminato lo sviluppo della nuova Subaru WRX STI, la quale si prepara a scendere in strada con un motore boxer da ben 400 cavalli. Per chiudere vi consigliamo di dare un'occhiata a questo Subaru Crosstek modificato: il lavoro svolto è fantastico.