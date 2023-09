Nuova Subaru WRX in arrivo: ecco il teaser ufficiale

Sebbene Subaru WRX del 2024 mancherà (per ora) di una variante sportiva STI, che ha fatto parte della linea WRX per oltre un decennio, sembra che ci sia una nuova versione in arrivo. La nuova Subaru WRX TR 2024 potrebbe essere la nuova esperienza sportiva del brand giapponese.

Subaru ha rivelato il nome del modello attraverso un'immagine teaser con tanto di data di presentazione che riporta il 7 ottobre. Dalla foto si notano ruote uniche e freni Brembo più robusti, suggerendo potenziali miglioramenti alle prestazioni e alla maneggevolezza. Subaru afferma che questa versione sarà "focalizzata sugli appassionati", il che suggerisce ulteriori modifiche non ancora rivelate.

La designazione TR è stata introdotta nel 2006 come allestimento "Tuner Ready", in questa nuova concezione, sembra che questa nuova WRX TR aggiunga al modello base anziché sottrarre. Potrebbe anche costituire una versione più economica rispetto alla STI (nel frattempo potete dare un'occhiata alla nuova Impreza 2024)

Si pensa inoltre che non assisteremo a un aumento significativo di potenza rispetto al modello base. Modifiche sostanziose come i differenziali a slittamento limitato potrebbero non essere parte del pacchetto.

Recentemente Subaru ha anche cambiato il suo CEO Questa mossa riflette le esigenze di elettrificazione sulle quali il marchio giapponese pare essere indietro rispetto ai concorrenti.