La nuova Subaru Outback arriverà in Italia ad aprile: l'annuncio ufficiale

Subaru ha introdotto l'ultima generazione di Outback, sigla interna BT, al Salone di New York di due anni fa, con vendite partite negli Stati Uniti qualche mese più tardi. E nel vecchio continente? Meglio tardi che mai. Subaru Europe ha annunciato l'arrivo della station wagon con DNA crossover per il mese di aprile.

Negli ultimi tre decenni il modello Outback ha venduto oltre 303.000 unità in Europa e con la sesta generazione la casa giapponese punterà a risollevarsi da un 2020 in cui le vendite sono state “ridicole”, parola di John Hurtig, managing director di Subaru UK. La Outback si propone come una cinque porte con carrozzeria station wagon e sarà il primo modello basato sulla nuova Subaru Global Platform (SGP) in vendita nel vecchio continente. È l'auto adatta per chi vuole praticità e anche buone capacità fuoristrada. Come da tradizione del marchio offrirà esclusivamente trazione integrale con tecnologia di controllo dinamico della trazione. A differenza degli Stati Uniti, dove è offerta anche con un 2,4 litri turbodiesel, la Outback europea avrà soltanto il 2,5 litri quattro cilindri boxer da 175 CV di potenza massima e 235 Nm di coppia. La trasmissione è l'apprezzato Subaru Lineartronic, un CVT automatico dotato di otto rapporti.

In concessionario troverete tre varianti caratterizzate da un diverso pacchetto di optional. Si parte con la FREE, proposta a 39.000 euro, in cui sono di serie fari LEV autolivellanti, sistema di assistenza alla frenata, telecamere frontali, laterali e posteriore e cruise control adattivo. La PREMIUM, 44.000 euro, ha cerchi in lega da 18", sedili in pelle, sedile passeggero con regolazione elettrica in otto posizioni, sistema audio a 12 altoparlanti, anziché 6, firmato Harman/Kardon e tetto apribile elettrico. Infine la 4ADVANCED, dal prezzo di 42.500 euro, è per chi vuole un look da vera fuoristrada e, rispetto alla FREE, offre cerchi lega da 18", modanature laterali, passaruota neri, protezione paraurti, retrovisori esterni cromati, il sedile passeggero regolabile, già visto nella PREMIUM, sedili in tessuto Ultrasuede e sistema di navigazione.

L'arrivo della Outback ci lascia una flebile speranza di vedere la futura Subaru BRZ, per adesso non prevista in Europa. Il 5 aprile Subaru e Toyota sveleranno una nuova vettura, potrebbe trattarsi della Toyota GR86 o della chiacchierata sportiva ispirata ai rally.