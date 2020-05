Nuova Subaru Impreza e-Boxer: la ibrida debutta in Italia con tante migliorie

Subaru ha finalmente tolto i veli dalla nuova Impreza e-Boxer, che rappresenta il terzo modello della casa automobilistica giapponese a portare in dote un propulsore mild-hybrid. Quella imminente rappresenterà la quinta generazione del grintoso modello il quale riceverà numerose migliorie pensate anche per l'Italia.

Sotto al cofano della vettura batterà un 4 cilindri a iniezione diretta da 2,0 litri abbinato a un motogeneratore elettrico Linetronic. Il motore termico produrrà circa 133 cavalli, mentre quello elettrico garantirà ulteriori 17 cavalli per un totale di 150 cavalli di potenza e 194 Nm di coppia. Oltretutto la Impreza e-Boxer sarà in grado di viaggiare a zero emissioni per 1,6 chilometri e ad una velocità massima di 40 km/h.

In base alle preferenze del conducente sarà possibile optare per tre differenti modalità di guida. Troviamo la Engine Driving, la EV driving e la Motor Assist driving le quali verranno regolate dal sistema SI-Drive, che a sua volta permetterà di scegliere tra la Intelligent Mode utile a controllare i consumi e viaggiare in parsimonia, e la Sport Mode il cui funzionamento è di facile intuizione.

La Impreza e-Boxer offrirà all'acquirente la trazione integrale permanente, che racchiude da sempre l'anima di Subaru. Insomma, tutto questo porta a una velocità massima di circa 197 km/h, mentre per raggiungere i 100 km/h da fermi saranno necessari esattamente 10 secondi. Per quanto concerne la sicurezza troviamo l'implementazione del sistema EyeSight V3, che funziona attraverso un ADAS di ultima generazione. Questo porta alla presenza di Adaptive Cruise Control, Lane Sway e Departure Warning, Lane Keep Assist, Pre-Collision Braking System, Pre-Collision Throttle Managemente Lead Vehicle Start Alert.

Avviandoci alla chiusura non possiamo tralasciare gli interni, i quali godranno di un grosso display touchscreen da 8 pollici e della presenza degli ecosistemi Apple CarPlay e Android Auto. La nuova Subaru Impreza e-Boxer sarà acquistabile in due allestimenti differenti: quello Style Navi permette un prezzo d'accesso di 32.500 euro, mentre quello Premium parte dai 35.000 euro.

Per concludere condividendo altre informazioni riguardo il brand vi rimandiamo al peculiare Evoltis, crossover elettrico risultante dalla collaborazione con Toyota. Infine il produttore si è auto imposto di convertire all'elettricità la sua intera gamma di veicoli entro il 2030: tra dieci anni Subaru venderà esclusivamente automobili alimentati a batteria.