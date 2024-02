Nuova Subaru Crosstek, da oggi ordinabile in Italia: prezzi da 37.900 euro

Subaru ha portato in Italia il nuovo Crosstek 2024, da ora ordinabile nel nostro Paese. Scopriamo principali caratteristiche e prezzi del SUV giapponese votato all’avventura.

A muovere il nuovo Subaru Crosstek abbiamo una tecnologia Mild Hybrid chiamata e-BOXER: a un propulsore BOXER viene affiancata un’unità elettrica per una coppia potente e immediata (182+66 Nm). Il motore termico è a iniezione diretta da 2.0 litri (100 kW/136 CV) e lavora in simbiosi con il propulsore elettrico (12,3 kW/16,7 CV) anche grazie alla trasmissione Lineartronic, per una guida fluida e confortevole. Questa stessa trasmissione è pensata per lavorare con il sistema di trazione integrale AWD simmetrico di Subaru, con ripartizione attiva della coppia per affrontare terreni di ogni tipo.

Sul fronte delle dimensioni, nuovo Crosstek misura 4 metri e mezzo di lunghezza (4.495 mm), 1,8 metri di larghezza e 1,6 metri di altezza. La piccola batteria di bordo opera a 120 V e immagazzina 4,8 Ah. Ma quanto costa il nuovo Subaru Crosstek? L’allestimento di partenza è lo Style a 37.900 euro chiavi in mano. Abbiamo poi l’allestimento Style Extra a 39.400 euro, per finire con il trim Premium da 42.150 euro. Tutta la gamma è AWD permanente con cambio CVT Lineartronic.

Per chi invece volesse qualcosa di (molto) più aggressivo, a fine 2023 è arrivata in Italia la nuova Subaru BRZ Touge, quella che potrebbe essere l’ultima BRZ ad approdare in Europa.