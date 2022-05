Nuova stazione Tesla Supercharger con ristorante e drive-in: apertura 24/7

Quando si parla di infrastruttura di ricarica si pensa spesso a tristissime colonnine installate chissà dove, sul ciglio della strada oppure in mezzo al nulla, se proprio si è fortunati si trova una stazione vicino a un centro commerciale o a un bar/ristorante. Ecco Tesla vuole fare presto le cose in grande e cambiare le carte in tavola.

La società californiana di Elon Musk ha presentato un progetto per creare una stazione Supercharger con 29 stalli vicino Hollywood, a Los Angeles, California. Fin qui nulla di strano, gli Stati Uniti sono pieni di Supercharger, soprattutto la California, questa nuova stazione però ha una particolarità: Tesla vuole installare accanto alle colonnine anche un ristorante e un drive-in, dove la gente può godersi un film su grande schermo direttamente all'interno dell'auto - come andava di moda nella seconda metà del '900.

Al momento la zona coinvolta dal progetto ha un Shakey’s Pizza Parlor ancora funzionante, l'idea però è di radere al suolo il locale per costruire qualcosa di nuovo. Il ristorante attuale del resto ha già un grande parcheggio, bisognerebbe solo riadattarlo per aggiungere le colonnine di ricarica e uno schermo per il drive-in. Il ristorante sarà multipiano e offrirà anche la consegna direttamente al veicolo, in pieno stile americano.

In totale il parcheggio offrirà 34 parcheggi con 29 colonnine Supercharger e 5 colonnine di Tipo 2, con ricarica più lenta. L'area sarà dotata di ben due schermi, visibili sia dalle auto parcheggiate che dalla terrazza del locale. Al momento però sembra che non ci sarà una classica programmazione holliwoodiana, al contrario verranno proiettati corti di circa 30 minuti, che è poi il tempo medio di ricarica al volo con una Tesla. Elon Musk avrebbe chiesto alla città di Los Angeles di poter operare 24 ore al giorno, ristorante compreso, dunque un'isola felice dove gli utenti elettrici potrebbero sempre trovare ristoro, a qualsiasi ora.



Nel frattempo in Italia sono state superate le 50 stazioni Supercharger.