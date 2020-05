Nuova sportiva leggera by Porsche? Secondo il capo del design è possibile

Decine di anni fa, quando la concezione di automobile era ben diversa, queste ultime disponevano a malapena di radio, primordiali sistemi di sicurezza (niente cintura) e garantivano poco altro. Anche grazie a ciò le auto pesavano poche centinaia di chilogrammi, mentre adesso è praticamente impossibile scendere sotto la tonnellata complessiva.

Micheal Mauer, capo del design di Porsche, ricorda sicuramente quei giorni, e uno dei suoi modelli preferiti in assoluto è la 550 Spyder. All'epoca del suo esordio sul mercato, negli anni '50, la piccoletta aveva una massa a secco di circa 550 chilogrammi e disponeva di un minuscolo quattro cilindri da 1,5 litri che, proprio grazie alla leggerezza della vettura, era comunque in grado di restituire una certa verve.

Lo stesso Mauer si è espresso non molte ore fa in merito a questo argomento per i ragazzi di CarMagazine, i quali hanno chiesto se fosse possibile in questo momento storico costruire una piccola e leggera sportiva in chiave moderna. Ecco la risposta:"Mi piacerebbe sviluppare una nuova sportiva che sia genuina, ridotta all'essenziale. Vedremo. C'è sempre discussione in merito. Penso sia possibile, specialmente con i nuovi materiali."

Insomma, di sicuro il progetto non sarebbe affatto facile da realizzare, ma proviamo a farlo mentalmente. Un modo per portarlo alla luce sarebbe quello di prendere un'attuale 718 Boxter o Cayman e rimpicciolirla leggermente, avvolgendola magari in una carrozzeria in alluminio o in fibra di carbonio, e depurarla di ogni componente non strettamente necessaria. A quel punto nel vano motore andrebbe inserito un motore esile, che sia un quattro cilindri in linea o un piccolo sei cilindri in linea disposto al retrotreno, magari anche senza compressori. Arrivati fin qua, per raggiungere lo scopo senza compromessi, bisognerebbe ideare un abitacolo a soli due posti e con tettuccio non retrattile per evitare necessari rinforzi alla struttura.

La vettura risultante potrebbe anche andare a sostituire l'attuale 718, ma esistere sul mercato in parallelo alle prossime generazioni di Cayman e Boxster, le quali invece andrebbero a puntare sull'ibridazione o sull'elettrificazione completa (in fase di discussione presso Porsche). Certo i costi per il progetto non sono da sottovalutare, ma con ogni probabilità la soglia di ingresso verso la casa automobilistica tedesca ne uscirebbe abbassata.

