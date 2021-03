Nuova Specialized Turbo Levo 2022: zero compromessi ma a che prezzo?

Specialized continua a spingere a testa bassa sulle bici elettriche - e che bici! Ecco a voi la nuova Specialized Turbo Levo 2022, una e-MTB premium che scende a pochissimi compromessi - per non dire nessuno.

Diverse le novità di questa Specialized Turbo Levo 2022, secondo la società rappresenta “la summa e l’amplificazione” di tutto ciò che conosce a proposito di Mountain Bike. Nonostante una potenza nominale di 250 W, che la rende omologata in Europa, la Levo può toccare picchi di potenza da 656 W grazie al motore centrale Turbo Full Power System. La coppia è di 90 Nm, una delle migliori attualmente disponibili sul mercato.

Se la ruota posteriore è da 27,5”, all’anteriore Specialized ha deciso di montare una ruota da 29” per un grip ancora maggiore. Parlando di sospensioni, al posteriore abbiamo un’escursione da 150 mm, mentre all’anteriore raggiungiamo i 160 mm (tranne per il telaio più piccolo della gamma che si ferma a 150 mm anche all’anteriore). Arriviamo così a parlare di batteria: abbiamo un modello da ben 700 Wh, che da scheda tecnica dovrebbe garantire fino a 5 ore e mezzo di funzionamento in modalità Eco, con cui fare 50-70 km.

Con un livello di assistenza più altro, Trail, percorriamo 30-50 km, mentre a potenza massima, Turbo, percorriamo 25-45 km. Ma quanto costa questa meraviglia? Beh non poco: 11.499 euro per la Levo Pro Carbon, addirittura 13.990 euro per la Levo S-Works Carbon. Se le trovate troppo costose, tenete i nervi saldi, sempre Specialized è pronta a lanciare nuovi modelli elettrici all’inizio della prossima estate. Nel frattempo potete sempre noleggiare una bici grazie a Decathlon Rent.