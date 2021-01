Nuova Smart EQ fortwo Bluedawn in edizione limitata: elettrica ma con stile

Se siete appassionati Smart, non potete in alcun modo perdere la nuova Smart EQ fortwo Edition Bluedawn - che presenta diversi elementi distintivi.

Parliamo di una Special Edition 100% elettrica completa di Bodypanel, cellula di sicurezza tridion, diffusore posteriore e minigonne laterali BRABUS in blue matt velvet. Una tinta che ben si abbina al nero lucido dello spoiler anteriore, al rivestimento della griglia della presa d’aria, alle minigonne laterali e ai cerchi in lega leggera “monoblock” da 16 pollici con coprimozzi firmati BRABUS.

In nero lucido anche l’inserto del diffusore posteriore, le coperture degli specchietti esterni e il badge “Smart” davanti e dietro. Il tetto invece è rivestito in tessuto e la griglia del radiatore di colore nero completano l’aspetto esteriore di questa nuova serie a edizione limitata. Daimler ne ha costruiti soltanto 400 esemplari, è dunque il momento di non pensarci troppo e ordinarne subito una.

Ma a che prezzo? La nuova Smart EQ fortwo Edition Bluedawn parte da 32.195 euro per la versione con caricabatterie di bordo da 4,6 kW, scegliendo invece la versione da 22 kW (per ricaricare in maniera sensibilmente più veloce la batteria) bisogna spendere 500 euro in più. La dotazione di serie è sviluppata a base “Prime”, abbiamo dunque tutti qui equipaggiamenti previsti dall’allestimento più il Winter Package, che significa sedili e volante riscaldabili.

Il tutto in attesa ovviamente dell’annunciato Smart crossover. Sempre a proposito di BRABUS invece non perdete la BRABUS Ultimate E.