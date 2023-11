Nuova Skoda Superb 2024 Station Wagon: anche Plug-in Hybrid con 100 km di autonomia

Dopo le foto della nuova Skoda Superb svelate in anteprima , il marchio del Gruppo Volkswagen ha ufficializzato la vettura di quarta generazione. Scopriamo le principali novità.

Se siete amanti della Superb berlina, abbiamo pessime notizie per voi: la nuova Skoda Superb berlina infatti non sarà disponibile nel nostro Paese, arriverà soltanto la Station Wagon. A livello di design ritroviamo tutti i più recenti stilemi Skoda, abbiamo inoltre gruppi ottici anteriori LED Matrix con il 40% in più di potenza luminosa. Sul fronte dei propulsori abbiamo tre motori a benzina, tra cui per la prima volta anche un Mild Hybrid, due varianti TDI e un Plug-in Hybrid con 100 km di autonomia soltanto elettrica.

Andando più nel dettaglio, il motore di base 1.5 TSI mHEV offre 110 kW/150 CV di potenza con cambio DSG a 7 marce; questo cambio è praticamente presente su tutta la gamma di serie a differenza della variante Plug-in Hybrid. L’1.5 TSI PHEV da 150 kW/204 CV ha il DSG a 6 marce più una batteria da 25,7 kWh di capacità lorda - capace di offrire 40 km di autonomia in più rispetto alla generazione precedente. Tornando alla benzina, il 2.0 TSI è disponibile 2WD con 150 kW/204 CV di potenza oppure 4WD con 195 kW/265 CV di potenza. Infine le varianti diesel: il 2.0 TDI è disponibile 2WD da 110 kW/150 CV oppure 4WD da 142 kW/193 CV.

La nuova Skoda Superb Station Wagon che potremo acquistare in Italia cresce in lunghezza, 4.902 mm (+40 mm), e diminuisce in larghezza, 1.849 mm (-15 mm), l’altezza invece si attesta sui 1.482 mm con un passo di 2.841 mm. Il bagagliaio è cresciuto di 30 litri e ora può ospitare fino a 690 litri con i sedili in posizione. Tutte le Superb sono disponibili con cerchi in lega da 16 a 19 pollici.