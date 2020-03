Nuova Skoda Scala Spider: la due posti arriva ufficialmente a giugno

Skoda è certamente uno dei brand più interessanti del momento. Dopo l'ottima Skoda Scala presentata di recente, a giugno potrebbe essere il momento della nuova Scala Spider, una one-off disegnata dai ragazzi della Skoda Academy.

Grazie alla forza del Gruppo Volkswagen, il brand riesce ormai già da qualche anno a proporre modelli pieni di tecnologia a un costo ultra concorrenziale, per un rapporto qualità/prezzo davvero unico. Non solo, il marchio supporta anche svariati studenti di design con la sua Skoda Academy, i quali hanno creato adesso la one-off Scala Spider.

L'ottima cinque porte vista nei mesi passati, che abbiamo guidato in Croazia per oltre 100 km, è stata trasformata in una Spider alquanto appetibile, che strizza l'occhio soprattutto a un pubblico giovane (disegnata dai giovani per i giovani, potremmo dire). Un autentico gioiellino che non vediamo l'ora di ammirare nella sua forma finale; per ora infatti abbiamo la possibilità di vedere solo i suoi bozzetti, rilasciati in via ufficiale da Skoda.

A oggi non conosciamo neppure i dettagli tecnici della vettura, che in ogni caso arriva senza tetto (un po' come la Skoda Sunroq del 2018, basata sul crossover compatto Karoq) e con due "gobbe" dietro i sedili à la Porsche 911 Speedster.