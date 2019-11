Nuova Skoda Octavia: tanta tecnologia e motori anche hybrid e a metano

Date il benvenuto alla nuova Skoda Octavia, che rinnova il suo design, la sua aerodinamica e la sua tecnologia - facendo decisamente il pieno, da questo punto di vista.

La nuova vettura del Gruppo Volkswagen offre infatti ben due schermi da 10 pollici e un nuovo head-up display, che mostra le principali informazioni di marcia direttamente sul parabrezza come la velocità o le indicazioni del navigatore. Il sistema di infotainment offre inoltre anche diversi servizi di streaming radio e TV opzionali, oltre alla connessione smartphone senza cavo grazie a SmartLink+ Wireless.

Non manca nulla neppure sul fronte degli assistenti alla guida, debutta anzi il Collision Avoidance Assist che interviene automaticamente quando si rischia di colpire un pedone in fase di manovra. Il sistema Exit Warning poi ci informa nel caso in cui un ciclista o un altro veicolo si stia avvicinando da dietro mentre stiamo per aprire la portiera. L’Hands-on Detect capisce poi se stiamo tenendo il volante con decisione oppure abbiamo avuto un problema magari di tipo sanitario, in questo caso il veicolo cerca di fermarsi da solo in totale sicurezza.

Ma parliamo di motori: con il cambio automatico DSG a 7 rapporti arriva il 3 cilindri 1.0 TSI da 110 CV e il 4 cilindri 1.5 TSI da 150 CV, il motore 1.4 TSI a benzina vanta poi due varianti hybrid, da 150 kW e da 180 kW, per un totale di - rispettivamente - 204 CV e 245 CV. Spazio anche al diesel e a tre nuovi motori TDI da 2.0, da 115 CV a 200 CV, mentre completa il quadro generale una variante G-TEC alimentata a metano, con motore 1.5 TSI da 130 CV. Un pacchetto a dir poco completo, che certamente riuscirà a convincere moltissimi clienti, anche in Italia.