Nuova Skoda Octavia RS, debutto vicino: abbiamo la data e i render ufficiali

Subito dopo il recente restyling della Volkswagen Golf, anche la sua controparte più grande dalla Repubblica Ceca, la Skoda Octavia, riceverà una revisione. Skoda ha appena rilasciato gli schizzi di design della nuova Octavia, prevista per il debutto il 14 febbraio.

Vista così, attraverso questo disegno digitale la prossima Octavia appare molto accattivante, è probabile che la versione reale non risulti così. Tuttavia, alcuni dettagli interessanti emergono già, come le luci di marcia diurna ridisegnate che si estendono verso il basso sul paraurti. È previsto che l’Octavia 2024 utilizzerà fari a matrice di LED di nuova generazione con accenti interni blu.

Nella parte posteriore, le luci saranno sicuramente aggiornate con linee interrotte, a ricordare quasi l'Audi A4. Per quanto riguarda la Octavia RS, Skoda ha progettato un paraurti anteriore decisamente più aggressivo con tanto di logo "RS" sulle ruote.

Purtroppo, al momento non sono disponibili immagini degli interni. Tuttavia, basandoci sul restyling della VW Golf Mk8.5 (che ripetiamo essere gemella dell'Octavia anche come piattaforma) è probabile che la berlina ceca presenterà un touchscreen di grandi dimensioni. Si prevede infatti che la Octavia seguirà i piccoli ritocchi interni che abbiamo visto sulla nuova della Golf, con ulteriori piccole migliorie peculiari del quale però non sappiamo ancora molto.

Resta ancora un mistero se la versione a benzina erediterà la potenza della Golf GTI. Volkswagen ha recentemente aumentato la potenza del motore 2.0 TSI della GTI, portandola a 261 CV. È improbabile che la nuova Octavia RS sia disponibile con cambio manuale, poiché anche l'ultima GTI sarà venduta esclusivamente con cambio automatico a doppia frizione. Resta da vedere quanto queste due vetture verranno gestite da parte dei team dedicati e se vedremo qualche piccola differenza sia lato motore che lato trasmissione.

Oltre all'Octavia, anche un altro modello è in dirittura d'arrivo, ovvero la Skoda Kodiaq di nuova generazione. Seppur i render siano stati pubblicati ad agosto, si prevede che anche questo modello possa vedere la luce entro la fine di quest'anno. All'interno dei muri del brand ceco è iniziata la rivoluzione.