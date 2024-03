Nuova Skoda Octavia in prevendita in Italia: prezzi a partire da 28.450 euro

Skoda ha appena rinnovato un suo grande best seller: nuova Octavia è in prevendita a un prezzo di partenza di 28.450 euro. Scopriamo tutti i dettagli in merito alla nuova Wagon più venduta in Italia nel 2023.

La nuova Skoda Octavia non è ovviamente disponibile solo come Wagon, anche come Berlina. A livello di motorizzazioni abbiamo la possibilità di acquistare il nuovo 1.5 TSI con tecnologia selettiva dei cilindri ACT+ nelle potenze 115 e 150 CV, anche con tecnologia Mild Hybrid con cambio automatico DSG a 7 rapporti. L’offerta è completata dal 2.0 TDI Evo, apprezzato soprattutto dai professionisti, nei livelli di potenza da 115 CV con cambio manuale e 150 CV con DSG a 7 rapporti.

Nuova Octavia e Octavia Wagon si possono avere negli allestimenti Selection, Executive e Style con dotazioni di serie ampliate rispetto alla generazione precedente. Nei prossimi mesi arriveranno inoltre nuove versioni Sportline e una variante sportiva RS. Nuova Skoda Octavia berlina è dunque proposta a partire da 28.450 euro per la motorizzazione 1.5 TSI 115 CV Selection.

Octavia Wagon nella stessa versione parte da 29.500 euro. Selection è inoltre un allestimento “base” già parecchio ricco: da segnalare la presenza di quadro strumenti digitale da 10 pollici, climatizzatore automatico bi-zona, avviamento senza chiave, gruppi ottici Full LED, schermo infotainment da 10 pollici, Apple CarPlay e Android Auto wireless - oltre ovviamente a tutta una serie di assistenti alla guida. Per saperne di più: la Skoda Octavia si aggiorna al 2024 con ChatGPT.

Su Maizjok Telo Moto da Esterno Interno Telo Coprimoto Impermeabile è uno dei più venduti di oggi.