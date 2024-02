Nuova Skoda Fabia Young Edition per neo-patentati: sicura e tecnologica a 169 euro al mese

La gamma della nuova Skoda Fabia 2024 si arricchisce con un nuovo modello pensato soprattutto per i neo-patentati: stiamo parlando della nuova Fabia Young Edition, disponibile con motore 1.0 MPI da 80 CV oppure 1.0 TSI 95 CV.

Spesso si commette l’errore di acquistare un’auto per neo-patentati eccessivamente economica ma poco sicura. Skoda ha voluto dotare la sua Fabia Young Edition di 6 airbag, sistemi ADAS come il Front Assistant con frenata automatica e riconoscimento di pedoni e ciclisti, il Lane Assistant per il mantenimento della corsia, il riconoscimento della segnaletica stradale e il monitoraggio della stanchezza del conducente. Inoltre la struttura della vettura è realizzata in acciai alto-resistenziali, non a caso il modello ha ottenuto le 5 Stelle Euro NCAP.

Proprio perché si rivolge a un pubblico giovane, nuova Fabia Young Edition presenta Android Auto e Apple CarPlay wireless di serie, così come lo schermo touch centrale da 8,25 pollici. A bordo due porte USB-C permettono di ricaricare due smartphone contemporaneamente, dietro il volante troviamo inoltre un quadro strumenti digitale da 8 pollici. Fabia Young Edition è dotata anche di funzionalità Keyless e connettività 4G con eSIM integrata, che permette la chiamata di emergenza automatica in caso di sinistro.

Nuova Skoda Fabia Young Edition 1.0 MPI 80 CV, perfetta per i neo-patentati, è proposta con formula di acquisto Clever Value e valore futuro garantito con anticipo di 2.000 euro TAN 1,99% TAEG 3,18% e rate mensili da 169 euro/mese per 36 mesi. Il valore futuro garantito è pari a 12.243,63 euro, per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata alle Promozioni della Skoda Fabia.