Svelati gli interni della nuova Skoda Fabia 2021, sempre più digitali

La presentazione ufficiale della nuova Skoda Fabia è anticipata da una lunga campagna di anteprime, basata sugli sketch ufficiali prodotti dai talentuosi designer del marchio ceco. Oggi possiamo per la prima volta dare un'occhiata agli interni della futura compatta.

Una rivoluzione rispetto a quanto propone l'attuale terza generazione di Fabia, ma un linguaggio pressoché identico a quanto visto con i modelli Scala e Kamiq. Sono familiari il sistema infotainment e comandi climatizzatore sotto forma di tablet, il volante a due razze e la classica manopola per regolare i fari. La dissomiglianza più evidente è rappresentata dai bocchettoni d'aria laterali dalla forma tonda. Esaminando gli interni si possono anche presumere alcuni dettagli tecnici, come la mancanza di tecnologia shift-by-wire - il cambio connesso elettronicamente che prevede un piccolo interruttore al posto della tradizionale leva - e la presenza di un freno a mano meccanico.

Lo sketch presenta un quadro strumenti completamente digitale: sappiamo che la tecnologia sarà offerta per la prima volta sul modello, ma non di serie su tutti gli allestimenti. Una notizia che ci aspettavamo, in quanto la più grande e costosa Skoda Octavia offre un tachimetro analogico nell'allestimento Ambition.

Senza dati è difficile capire se i nuovi interni saranno più spaziosi rispetto alla terza generazione, considerando le dimensioni maggiori del corpo vettura è un'ipotesi plausibile. Sappiamo che la nuova compatta di Skoda sarà lunga 4.107 millimetri, larga 1.780 mm e alta 1.460 mm.

In attesa della presentazione ufficiale, che avverrà ad inizio maggio, potete farvi un'idea sulle forme esterne della nuova Skoda Fabia 2021 grazie a questi sketch. Ad inizio 2023 sarà la volta della Skoda Fabia Wagon di quarta generazione, fino ad allora l'attuale Wagon resterà in commercio.