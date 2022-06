Nuova Serial 1 SWITCH/MTN: il gravel diventa ammortizzato in casa Harley-Davidson

Se Harley-Davidson è uscita dal suo recente periodo nero è anche grazie ai suoi nuovi marchi LiveWire e Serial 1, il primo specializzato in moto elettriche, il secondo in bici elettriche. Proprio quest'ultimo ha appena lanciato la nuova Serial 1 SWITCH/MTN.

Non è la prima volta che parliamo di LiveWire, anzi di recente abbiamo assistito al lancio della nuova LiveWire S2 Del Mar, e di Serial 1, che oltre ad aver presentato nuove e-bike cittadine si è data al gravel con la BASH/MTN (Serial 1 lancia la nuova BASH/MTN da gravel). Un'ottima bicicletta all-terrain che però aveva sollevato non pochi dubbi per via di un dettaglio non da poco: non era ammortizzata, né centralmente, né posteriormente.

Oggi conosciamo il perché di quella scelta: Serial 1 ha appena lanciato la SWITCH/MTN, Mountain Bike elettrica con sospensioni anteriori - dunque una hard-tail. Il telaio sembra simile a quello della BASH/MTN, all'anteriore però figura un ottimo ammortizzatore, che rende il modello adatto a terreni ancora più impervi rispetto alla BASH/MTN. A muovere la bici abbiamo un motore centrale Brose S Mag con 90 Nm di coppia associato a una batteria da 529 Wh sviluppata dagli ingeneri di LiveWire. Il cambio è un 1x12, mentre i freni sono idraulici a disco TRP Slate T4. Questa piccola meraviglia firmata Harley-Davidson parte da 4.499 dollari ed è disponibile in taglia S/M/L/XL. La misura L pesa 24 kg.