Nuova SEAT Leon 2020: ecco i prezzi ufficiali italiani

Seat si è finalmente sbottonata sulla sua nuova Leon, una berlina che ormai da anni ha conquistato il segmento C con vendite più che soddisfacenti. Le tre generazioni precedenti hanno infatti piazzato in totale oltre 2,2 milioni di unità, e la quarta vuole provare a dare continuità al trend.

Proverà a farlo attraverso un livello di efficienza ancora maggiore, portato in campo grazie all'introduzione di motorizzazioni ibride. Occhio di riguardo anche alla connettività e senza alcun dubbio anche alla sicurezza, che si affida sempre più a sistemi tecnologici autonomi e avanzati di assistenza alla guida.

La casa automobilistica spagnola ha commentato:"La costante crescita del peso percentuale dei SUV sul mercato rende ancora più competitivo e sfidante lo scenario delle berline compatte del segmento C, che svolgono tuttora un ruolo fondamentale in termini di volumi e di immagine del marchio." La Leon punta quindi ad esser vista come un riferimento del segmento, soprattutto tra i giovani, dove riscuote il maggiore successo.

La spinta sul fronte dei propulsori è stata palese, e adesso la gamma di motori è tra le più complete del segmento. Abbiamo infatti cinque differenti tecnologie a muovere la berlina: quella a benzina TSI, il diesel TDI, il metano TGI, la mild-hybrid eTSI e infine una ibrida plug-in eHybrid. In abbinamento troviamo sia il cambio manuale sia quello automatico DSG che, oltre alla normale trazione anteriore, per la versione Sportstourer propone anche il sistema 4Drive a quattro ruote motrici.

Già disponibili alla prevendita il 1.0 TSI 110 da 110 cavalli, il 1.5 TSI da 130 cavalli e il 1.5 TSI da 150 cavalli. Pronto anche l'ibrido 1.5 eTSI da 150 cavalli con cambio DSG e il 2.0 TDI da 150 cavalli e cambio DSG. Immediata la presenza sul mercato del 2.0 TDI da 115 cavalli con cambio manuale, mentre il 1.5 TGI da 130 cavalli si farà attendere per un po', come la variante ibrida plug-in 1.4 eHybrid da 204 cavalli e cambio DSG.

Per quanto riguarda gli allestimenti per l'Italia troveremo le versioni Style, Business, Xcellence ed FR, e ognuno di essi sarà caratterizzato da feature distintive. Per la versione a benzina della Seat Leon si parte dai 22.200 euro, ma si raggiungono i 29.300 euro per la 1.5 TSI elettrificata e i 30.800 per la 2.0 TDI da 150 cavalli.

Infine, nel caso voleste approfondire, ci terremmo a rimandarvi ad un nostro recente speciale, che illustra tutte le novità di questa quarta generazione di Seat Leon.