La nuova Rolls-Royce di Drake con gufetto d'oro e diamanti sul cofano

Curiosi di sapere quale nuova auto ha comprato il rapper canadese Drake? Ebbene vi accontentiamo subito: una fiammante Rolls-Royce Phantom. Non una stock però, come scoprirete fra poco.

Parliamo di una Phantom in allestimento Mansory "Bushukan", che aggiunge ulteriori lusso alla vettura - già di per costosa, con prezzi a partire da mezzo milione di euro. Il tutto in doppia colorazione crema e nero. Come se lo sfarzo della vettura non fosse ancora abbastanza, Drake ha ben pensato di sostituire il classico logo Rolls-Royce che scintilla sul cofano con un gufetto d'oro, simbolo della casa di produzione del rapper - October's Very Own aka OVO.

Pensate che sia tutto? Invece no, perché il gufetto è stato ulteriormente impreziosito da occhi di diamante creati da Tony Bet, Raffi Raffi Jewellers e Hearts on Fire Diamond Company. Non è chiaro quanto l'arista abbia speso per un oggetto simile, che scompare all'occorrenza grazie a un meccanismo meccanico, provate però a lavorare di fantasia, partendo proprio dal prezzo della Rolls-Royce Phantom di 465.000 euro in versione stock. Pensate che sia un sacrilegio sostituire il logo originale della casa inglese o che i soldi permettano di fare davvero qualsiasi cosa? Anche dar sfogo ad alcuni eccessi, talvolta.