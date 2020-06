Nuova Ride1Up 500 Series: la eBike potente ed economica si rinnova

Nonostante sia relativamente giovane, il mercato delle biciclette elettriche (anche dette a pedalata assistita) è già molto vario e offre modelli di tutti i tipi. Dai capolavori indiscussi, capaci di superare anche i 10.000 euro, alle gemme nascoste, modelli ottimi disponibili a meno di 1.200 dollari - come la nuova Ride1Up 500 Series.

Forse in Europa non è molto conosciuta ma negli USA parliamo di uno dei più famosi "best buy" del settore, una eBike potente ed estremamente economica, con la versione aggiornata che costa ora soltanto 1.195 dollari. Sarà spedita a partire dal 10 agosto prossimo con un design rinnovato e "tondeggiante", tre gradi di assistenza elettrica e un potente motore da 500W di potenza continua, 1000W di picco con 56 Nm di coppia.

Questi dati vi dicono anche perché la Ride1Up 500 Series farà fatica a trovare spazio in Europa: con questa potenza non può circolare sulle normali strade, solo in montagna o in zone private, lontane dal traffico. Può infatti raggiungere i 45 km/h, con un range stimato fra i 40 e i 72 km a seconda delle condizioni del terreno, il livello di assistenza ecc. In UE invece i motori delle bici elettriche non devono superare i 250W e i 25 km/h di velocità massima, se però state cercando una bici economica ma potente da utilizzare "off-road", cercare una Ride1Up 500 Series al di là dell'oceano potrebbe non essere una cattiva idea.