Nuova Renault Twingo Electric costa meno di 13.000 euro con l'Ecobonus: via agli ordini

Fino al prossimo 31 dicembre 2020 sarà possibile sfruttare il nuovo Ecobonus 2020, che mette sul piatto ben 10.000 euro di sconto per l'acquisto di una nuova auto elettrica a fronte di rottamazione. Renault ha deciso di prendere la palla al balzo e aprire gli ordini della nuova Renault Twingo Electric.

Parliamo di una delle compatte elettriche più interessanti del momento: design personalizzabile, raggio di sterzata "record" (4,3 metri), B Mode con tre livelli di frenata rigenerativa, tecnologia di ricarica AC (dunque anche a casa) fino a 22 kW, modalità connessa con il sistema multimediale EASY LINK, e queste sono solo alcune delle caratteristiche offerte. Inoltre al lancio avremo anche una Serie Limitata: la Twingo Electric Vibes Limited Edition.

Molto interessante anche il prezzo: 22.450 euro IVA inclusa, il che significa che con l'Ecobonus 2020 andiamo a pagare 12.450 euro con rottamazione di una vecchia auto inquinante. A questo prezzo prendiamo la versione Zen, dotata fra le altre cose di climatizzatore automatico, EASY LINK con display da 7 pollici e radio DAB, compatibilità Android Auto e AppleCarPlay.

Ma quanta strada si può percorrere con una sola carica? La nuova Renault Twingo Electric gira per 190 km in ciclo misto e 270 km in ciclo urbano secondo lo standard WLTP; la batteria inoltre carica 80 km in 30 minuti, in un'ora e mezza si ha una carica completa presso una colonnina ad alta potenza. La batteria è da 22 kWh, mentre il motore R80 eroga 60 kW. Una soluzione che può essere davvero smart per uso cittadino.