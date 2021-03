Nuova Renault Twingo Electric a 89 euro al mese: rata inferiore alla Twingo benzina

La differenza di prezzo fra auto elettriche e tradizionali si sta sempre più assottigliando, soprattutto grazie agli incentivi, e a dimostrarlo una volta di più è la nuova Renault Twingo Electric proposta a 89 euro al mese grazie a Renault Easy.

Una rata addirittura inferiore alla versione benzina, che effettivamente parte da 109 euro al mese per la Duel SCe 65. Anche l’anticipo e gli interessi della Electric Zen sono inferiori: abbiamo 2.650 euro con TAN 3,99% e TAEG 5,85% del modello a zero emissioni contro i 3.450 euro con TAN 5,25% e TAEG 7,98% della variante a benzina.

Guardando al prezzo totale, la Twingo benzina si prende a 10.500 euro (totale finanziamento 9.474 euro in 36 rate da 108,50 euro più rata finale da 5.568,50 euro), l’elettrica a 12.000 euro (totale finanziamento 11.941,92 euro in 36 rate da 89,47 euro + rata finale da 8.721 euro), uno scarto davvero minimo che però nasconde “il trucco”: entrambi i prezzi sono con incentivi statali inclusi in caso di rottamazione di una vettura da Euro 0 a Euro 4 immatricolata prima del 31/12/2010, e ovviamente l’Ecobonus per l’elettrica è molto più alto e arriva a 10.000 euro.

È dunque un ottimo momento per prendere una Renault Twingo Electric, Renault Easy però ha un limite nel chilometraggio: massimo 30.000 km nei tre anni finanziati, in caso di km in eccedenza si va a pagare 0,10 euro/km. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale della promozione.

Ricordiamo che in alcune regioni sono attivi ulteriori incentivi “locali”, in Piemonte c’è chi è riuscito ad acquistare una nuova Volkswagen e-up! a 3.500 euro.