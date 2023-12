Nuova Renault Twingo 2026, spuntano foto inedite: ma quanto è larga?

Sono spuntate in rete nelle scorse ore due foto inedite della nuova Renault Twingo, la piccola city car elettrica low cost francese che dovrebbe fare la sua comparsa sul mercato fra tre anni, nel 2026.

Pubblicate sul forum Autopareri mostrano chiaramente il muso della vettura e la sua coda, e senza dubbio impressiona la larghezza dell'auto. Anche se è difficile fare delle proporzioni visto che nello scatto appare solo l'auto e nient'altro, la futura Twingo appare ben “piazzata” a terra con dei passaruota decisamente bombati sia al posteriore quanto all'anteriore.

Le immagini ci permettono di visionare al meglio anche alcuni particolari, a cominciare dalla fanaleria molto simile fronte e retro, e composta da un doppio elemento: uno a forma di semi cerchio e uno orizzontale, una sorta di occhio a metà.

Decisamente riuscito il colore, un verde che non passa inosservato e che si sposa benissimo con i dettagli neri a cominciare dagli specchietti, gli inserti nei paraurti e tutto il montante del lunotto posteriore.

Infine i due simboli, un logo non comprensibile sul muso (durante la presentazione appariva chiaramente il simbolo Renault), e la scritta Twingo invece al centro sul posteriore, così come va di moda ultimamente sulle auto.

Ricordiamo che la Renault Twingo tornerà a fare capolino nel 2026 dopo l'annuncio dello scorso 15 novembre. Si tratterà di una utilitaria green davvero economica visto che costerà attorno ai 20 mila euro grazie anche all'utilizzo di una batteria di “soli” 200 kWh, capace di coprire la distanza di 200 km, quindi perfetta per un uso cittadino o una gita fuori porta.

Del resto la Twingo futura è pensata proprio per il suo utilizzo nelle città, di conseguenza non serve avere una super batteria. Renault si presenta quindi come una delle case automobilistiche più votate all'elettrico nonostante lo scetticismo spesso e volentieri dichiarato dal suo CEO, il milanese Luca De Meo, ed oltre alla Twingo ha in programma anche la Renault 5, per cui pochi giorni fa è stato pubblicato un video teaser, e un'altra storica vettura dell'azienda fondata dai fratelli Louis e Marcel, leggasi la R4, in Italia conosciuta anche come l'auto dei panettieri.