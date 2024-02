Nuova Renault Symbioz, svelato il nome del SUV compatto per famiglie

Dopo Austral, Espace, Rafale e Scénic, Renault continua ad allargare la sua famiglia di SUV con un prodotto compatto dal nome di Symbioz. Sarà un C-SUV per famiglie con motorizzazione E-Tech Full Hybrid 145, la stessa provata su nuova Clio.

Il marchio francese ha scelto il nome Symbioz poiché rimanda al termine francese simbiosi, derivato dal greco antico symbiosis, il cui significato è vivere insieme. Questo nuovo C-SUV sarà infatti un prodotto compatto rivolto soprattutto alle famiglie, con una lunghezza di appena 4,41 metri (mentre sappiamo che il nuovo Renault Rafale visto a Milano sarà lungo 4,71 metri).

Il SUV arriva sul mercato con alcune delle migliori tecnologie Renault, pensiamo soprattutto al tetto panoramico di nuova generazione Solarbay, basato sulla tecnologia PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal), che diventa opaco senza tendina oscurante - già visto su nuova Scénic a Parigi e Rafale. La motorizzazione sarà invece la E-Tech Full Hybrid 145 CV: non siamo alla configurazione new gen da 200 CV vista su Austral ed Espace ma è comunque il sistema visto su Clio e Arkana, perfettamente bilanciato per muovere un veicolo da meno di 1.500 kg di peso.

Sylvia Dos Santos, Responsabile Strategia Naming della Direzione Global Marketing di Renault, ha detto di Symbioz: “Per questo nuovo veicolo compatto per le famiglie, ci tenevamo a porre al centro del nome l’essere umano e il rapporto intimo che unisce la famiglia alla sua auto. Il nome Symbioz illustra perfettamente la vita con il nostro veicolo, dove i passeggeri fanno tutt’uno con l’auto e l’ambiente”.