Ecco la nuova Renault Mégane eVision EV: punta a reinventare la hatchback

Renault ha appena rivelato la sua Mégane eVision, il concept di una vettura completamente elettrica, la quale si pone l'obiettivo di debuttare sul mercato per "reinventare la classica hatchback". Con ogni probabilità la macchina debutterà nel 2022.

Nonostante erediti il nome della acerrima rivale della Ford Focus, il concept è in realtà estremamente diverso dalle forme solite, e si baserà sulla piattaforma CMF per auto elettriche, sviluppata grazie alla sinergia Renault-Nissan-Mitsubishi e già mostrata in parte attraverso il grosso SUV Nissan Ariya (ecco i dettagli ufficiali).

Proprio con la cugina giapponese la Mégane eVision condivide molte scelte stilistiche, ma effettivamente alcuni elementi di design derivano direttamente dalla Renault Morphoz concept. Secondo il boss Renault, Luca de Meo, la macchina "sfrutta tutto il potenziale di una piattaforma puramente elettrica per reinventare la hatchback classica in un modo emozionante. La Mégane eVision reinventa la Mégane e Renault reinventa Renault. Questo è soltanto l'inizio: una nuova generazione di EV sta per arrivare, e porterà con sé tanta innovazione."

E' praticamente ovvio che l'auto elettrica avrà in dote le nuove batterie "slimline", inserite all'interno della struttura portante della piattaforma CMF-EV. Il concept monterà un pacco batterie da 60 kWh capace di ricariche rapide fino a 130 kW. Secondo la compagnia francese la vettura può percorrere "lunghe distanze", ma al momento l'autonomia non è ancora stata specificata. A ogni modo, l'unità da 63 kWh utilizzata dalla Ariya consente un range di 359 chilometri per singola carica.

Per quanto concerne la motorizzazione, troveremo una unità sull'asse anteriore con 218 cavalli di potenza e 300 Nm di coppia, che avranno come risultato uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi. Il motore muoverà esclusivamente le ruote anteriori.

Le probabilità di rivedere la Mégane eVision nel corso del 2021 sono altissime, e speriamo che il brand possa condividere altri dettagli al più presto. In chiusura vogliamo invece parlarvi della nuovissima Renault Arkana: un crossover ibrido sportivo sviluppato appositamente per il mercato europeo.