Nuova Renault Mégane 2020: la hatchback francese diventa ibrida plug-in

La Renault Mégane si rinnova. Il marchio francese ha svelato la nuova generazione della vettura, che arriva nelle versioni Hatchback, Estate, R.S. Line, R.S. e R.S. TROPHY.

Dal 1995, lungo quattro generazioni differenti, sono state 7 milioni le unità di Mégane vendute nel mondo. Parliamo dunque di un bestseller assoluto del marchio, che oggi si rinnova con un sistema di infotainment centrale con schermo da 9,3 pollici e un quadro strumenti digitale da 10.2 pollici con tecnologia Renault EASY LINK. Alla vettura dedicheremo a breve un articolo dedicato analizzando le particolarità di ogni versione presente a listino, la vera novità di questo 2020 è però rappresentata dalla nuova Mégane E-TECH Plug-in, ibrida con batteria ricaricabile.



Sotto il cofano della vettura si trova un propulsore 1.6 litri 4 cilindri a benzina supportato da un motore elettrico in grado di spingere l'auto - da solo - fino a 135 km/h. La batteria da 400V presente nel pianale invece è da 9,8 kWh, che in modalità 100% elettrica garantisce un range di 50 km WLTP sul ciclo misto, 65 km WLTP in città; se non fate molta strada per andare da casa a lavoro, potete utilizzare la vettura sempre in elettrico, sfruttando la benzina solo per lunghi viaggi. Questa tecnologia sarà disponibile inizialmente con la nuova Mégane Estate, prossimamente invece arriverà a listino anche sulla variante hatchback. Siamo certi che questa Mégane darà del filo da torcere alla Nuova SEAT Leon 2020.