Nuova Renault Clio, sarà così? Arriverà nel 2026 e sarà elettrica e ibrida: i dettagli

La nuovissima Renault 5 E-Tech pare non essere destinata a sostituire la Clio. Dunque, una nuova iterazione della storica utilitaria del marchio del rombo è inevitabile. Precisamente la sesta generazione della Clio, è infatti attualmente in fase di sviluppo, ma come sarà?

L'attuale quinta generazione è stata introdotta nel 2019 e ha subito un restyling nel 2023. Questa nuova generazione invece sembra essere prevista intorno al 2026, seguendo la tradizione di Renault di un ciclo di vita di sette anni per ogni iterazione. La nuova Clio potrebbe colmare il divario tra la Renault 5 e la Megane, rivolgendosi alle giovani famiglie che cercano una berlina ridotta ed elettrica. La nuova Clio di sesta generazione avrà però anche un'opzione ibrida.

In termini di design, la nuova Clio, sicuramente abbraccerà la filosofia attuale di design di Renault, guidata dal nuovo direttore del design Gilles Vidal. L'obiettivo è dare alla Clio un'estetica contemporanea ma che, al con tempo, la distingua dalle R5, dalla R4 e dalla prossima Twingo che sono di ispirazione fortemente retrò (vi abbiamo lasciato un render ipotetico della prossima Renault Clio preparato dai colleghi inglesi di Autocar).

La prossima generazione della Clio potrebbe implementare una versione aggiornata dell'attuale architettura CMF-B, con la possibilità di condividere componenti con la piattaforma Ampr Small (CMF-BEV) della R5. Renault continuerà a evolvere i propulsori ibridi e ibridi plug-in attualmente presenti nelle Clio e Captur. Le versioni elettrificate potrebbero offrire un'autonomia più lunga entro il 2026.

Al di là degli aspetti puramente ipotetici, sicuramente la prossima Clio di sesta generazione affronterà una forte concorrenza da parte di rivali come la Peugeot 208 e la Opel Corsa, che entrambe offrono varianti EV e ibride sotto l'egida del gruppo Stellantis.

Recentemente vi abbiamo parlato di una Renault Clio V6 abbandonata, che però si tratta di una replica mal realizzata: i suoi dettagli poco accurati, come i passaruota non allargati e i pannelli mal incastrati mostrano chiaramente che si tratta di un progetto artigianale di pseudo-conversione. Nonostante gli sforzi, la replica mostra infatti segni di scarsa esecuzione.

