Nuova Renault Clio nel 2026: no elettrica, si al termico, ecco come sarà

Renault continua a spingere forte! Dopo avervi parlato della possibile key car che potrebbe sostituire sostituire la Zoe, in arrivo nel 2026 la prossima Renault Clio, precisamente la sesta iterazione di una delle city car più apprezzate di sempre.

Con l'arrivo anche della nuova Renault 5 ci si sarebbe potuto aspettare un cambio radica, in linea con le tracce stilistiche impiantate da questa nuova auto elettrica. Invece, pare che la Clio di sesta generazione manterrà la sua natura. almeno in termini di design. Ricordiamo che, oltre alla Renault 5, il prossimo anno sarà ancora rivoluzione con l'arrivo del SUV compatto Renault 4, recentemente avvistato durante delle prove su neve.

Considerata un pilastro della gamma Renault, la Clio, che celebra il suo 34° anniversario quest'anno, ha venduto circa 15 milioni di unità in tutto il mondo, diventando un vero e proprio emblema per il marchio. Tuttavia, con l'inasprimento delle norme sulle emissioni Euro7, il futuro della Clio sembrava incerto. La prevista norma, originariamente fissata per il 2025, ha sollevato preoccupazioni, soprattutto considerando il contesto economico attuale e le pressioni politiche. Tuttavia, grazie a una moratoria e a un ammorbidimento delle norme, la strada sembra più chiara e la Clio potrà continuare a proliferare in tutta Europa (e oltre).

Con la Clio 6 Renault, a differenza delle aspettative, continuerà a proporre un'alimentazione termica. Questa scelta consentirà a Renault di mantenere un'offerta accessibile nel segmento delle city car nell'attesa che il tempo renda le elettriche meno onerose. Grazie all'esperienza acquisita nello sviluppo di veicoli elettrici, i costi di produzione della nuova Clio rimarranno contenuti senza compromettere prestazioni, comfort e il suo stile distintivo. Per mantenere i costi sotto controllo, Renault adotterà una strategia di riduzione della complessità del processo di produzione, e sfrutterà le sinergie con altri modelli come la R5 e la R4 per integrare tecnologia a bordo all'altezza dei tempi.

Ma quanto rimarrà sul mercato questa nuova Renault Clio? Molto dipenderà dalle future revisioni normative sui motori termici Euro 7 e dalle evoluzioni del mercato. Tuttavia, con una storia di successo lunga 34 anni, sembra che la Clio continuerà a essere un punto di riferimento nel panorama automobilistico per ancora un bel po' di tempo.

