Nuova Renault Clio 2023 filmata per la prima volta: spicca un frontale aggressivo

La nuova Renault Clio compare per la prima volta in foto e in video. Nelle scorse ore sono stati condivisi dei filmati e delle immagini che provengono dalla Spagna e che mostrano l'attesa city car francese in azione.

Si tratta quasi sicuramente di immagini riguardanti lo spot promozionale della nuova Renault Clio anche perchè si nota chiaramente al fianco della vettura transalpina un SUV con una cinepresa montata sul tetto.



Gli scatti provengono dalla splendida cittadina di Valencia, in Andalucia, e mettono in evidenza alcuni dettagli della nuova Clio, a cominciare dal frontale, con una forma inedita dei fari che appare decisamente ben riuscita. Negli ultimi anni la tendenza delle case automobilistiche è quella di “segnalare” con le luci le estremità anteriori delle proprie vetture, gli ingombri delle stesse, e nel contempo di evidenziare fin da subito l'aspetto tecnologico dell'auto, e lo stesso sembra proporre la Clio.

La cosa certa, al di là del fatto che la foto non sia perfettamente nitida, è che il fronte luci anteriori sembra ben differente rispetto a quello attuale, apparendo con una tripla “linea” sottile e geometrica che forma un disegno davvero interessante. Troviamo poi una barra cromata con al centro, vistoso, il logo Renault, sopra ad una griglia per far prendere aria al motore.

Purtroppo, essendoci solo scatti dal davanti, non possiamo avere le immagini del posteriore nonché dei lati della compatta francese, ma in ogni caso non dovrebbero essere previsti grandi stravolgimenti anche perchè, non va dimenticato, stiamo comunque parlando di un aggiornamento, di un restyling di metà vita.

Tutto tace per quanto riguarda i motori, ma voci di corridoio suggerirebbero che Renault starebbe pensando di adottare sulla Clio il motore ibrido plug-in già visto sulla Renault Captur, il benzina da 1,6 litri unito ad un elettrico con un'autonomia di 45 km. Sicuramente potremo avere novità più certe nel giro di pochi giorni visto che la presentazione della nuova Renault Clio è prevista per la prossima primavera: iniziamo il conto alla rovescia.

La vettura che verrà presentata prossimamente sarà quasi sicuramente l'ultima con motori a benzina visto che la prossima generazione dovrebbe essere full electric: a riguardo sono stati resi pubblici negli scorsi mesi dei render della Renault Clio del futuro davvero interessanti. L'auto transalpina è da sempre nel cuore degli automobilisti e anche nel 2022 è entrata nella top 10 delle auto più vendute in Europa in assoluto.