Nuova Renault Captur 2024, ecco come sarà il modello in arrivo

Nella prima metà del 2023 era stata avvistata un'auto ricoperta da eclettici adesivi in vinile che avevano il compito di coprire per intero la (nuova) livrea della vettura. Di quale auto si trattava? Della ridisegnata Renault Captur, e adesso c'è un render che "rischia" seriamente di spoilerare il crossover...

Già, dalle foto spia di quel veicolo completamente nascosto, anche se il logo del brand francese era ben visibile, era possibile intravedere alcune novità del restyling. Prima di tutto, l'auto "camuffata" presentava una griglia differente rispetto al passato, un paraurti ridisegnato, nuovi fari, nuovo paraurti posteriore e, infine, una nuova coppia di luci posteriori. Mentre il suo profilo appariva immutato.

Di quei primi avvistamenti del restyling di Captur, con tanto di rivestimento ipnotico, ve ne avevamo già parlato (Renault Captur 2024, fotografati i primi avvistamenti: ecco come sarà), ma adesso i render realizzati da Kolesa (e pubblicati dal sito Autoevolution, dove è possibile vedere un'ampia galleria del render) rischiano seriamente di riaprire il discorso sul nuovo modello.

Per la realizzazione di queste immagini è stato fatto largo uso della CGI, tant'è che il risultato appare piuttosto futuristico per quello che dovrebbe essere un "semplice" aggiornamento di metà ciclo di una vettura presente sul mercato (con la sua seconda generazione) ormai da quattro anni. Per il nuovo anno, dunque, la CGI prevede una Captur (intanto ecco i nuovi prezzi 2024 della Renault Captur, il B-SUV anche GPL o Full Hybrid) con un cofano decorato dal nuovo logo, una grande presa d'aria, come grande sembra essere anche il paraurti e la firma luminosa.

A livello estetico, poi, colpisce anche la livrea; ora immaginata in bianco e con alcuni dettagli bi-color con il nero a spezzare. La piattaforma dovrebbe invece rimanere la solita, ovvero la CMF-B condivisa con la Clio. Infine, sembrerebbe che per il nuovo anno la Captur dovrebbe conservare la vastissima proposta di motorizzazioni, eccezion fatta per il Diesel che dovrebbe essere abbandonato. Intanto, è ancora mistero per la sua presentazione (e debutto).