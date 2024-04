Nuova Renault Captur 2024 da 22.550 euro in Italia: ordini aperti

Dopo la presentazione ufficiale del 4 aprile, Renault ha aperto gli ordini della nuova Captur 2024, sappiamo dunque anche quanto costa. Diamo un’occhiata al listino.

In Francia il B-SUV aggiornato al 2024 parte da 24.990 euro, a noi italiani invece va un tantino meglio. Nuova Captur 2024 parte infatti da 22.550 euro con motorizzazione TCe 90, il modello entry level in allestimento Evolution. Per avere la stessa variante con motore GPL basta salire a 23.350 euro. Per la Captur Techno sono necessari 24.550 euro con motore TCe 90, il TCe 100 GPL costa invece 25.350 euro. Il trim Techno è il più completo e versatile in quanto a motorizzazioni, possiamo infatti avere anche la variante Mild Hybrid 160 EDC a 27.350 euro, mentre l’E-Tech Full Hybrid 145 arriva a 29.650 euro.

Per chi volesse il non-plus-ultra, nuova Captur Esprit Alpine 2024 parte da 30.150 euro in versione Mild Hybrid 160 EDC, mentre l’E-Tech Full Hybrid 145 top di gamma arriva a 32.450 euro, non male vista la ricchezza dell’allestimento. Nella galleria in basso trovate tutti i contenuti nel dettaglio, allestimento per allestimento.

Nuova Renault Captur 2024 si potrà avere anche in sconto grazie ai nuovi incentivi auto che si aggiorneranno a maggio. Essendo termica/ibrida, lo sconto massimo è pari a 3.000 euro rottamando un veicolo Euro 0, 1 o 2, 2.000 euro rottamando un Euro 3, 1.500 euro con un Euro 4. Senza rottamazione il bonus è zero.

Su Ma-Fra, Tergy Cristalvetro, Liquido Lavavetri Per Vaschette, Pro è uno dei più venduti di oggi.