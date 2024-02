Nuova Renault Austral 2025: ecco come sarà il nuovo SUV francese, tutte le info

La Renault Austral si prepara ad introdurre significative innovazioni nel corso del 2025, con un aggiornamento anticipato. Nel corso dello scorso autunno, la Renault Austral ha consolidato la sua posizione come uno dei SUV più venduti in Europa (A sua tempo, provammo Renault Austral per ben 2 settimane).

Ereditando il successo della Kadjar, il nuovo modello del marchio del rombo ha conquistato una notevole popolarità in soli dodici mesi, diventando un punto di riferimento nel settore automobilistico. Renault Austral sarà soggetto a un sostanziale restyling per adeguarsi al nuovo stile adottato dal marchio francese, inaugurato con il Rafale e continuato con la Scenic elettrica, nonché con la prossima rivisitazione della Captur e il prossimo Renault Symbioz. Questo obbliga la Renault Austral ad anticipare di un anno il suo importante restyling, anziché attendere i consueti tre anni e mezzo, per mantenere la sua posizione di riferimento sul mercato.

Il restyling della Renault Austral presenterà una veste più moderna, caratterizzata da fari più sottili e definiti che si integrano nel nuovo design della calandra. Allo stesso modo, il modello riceverà nuove luci posteriori, sostituendo il design a boomerang attuale, al fine di aumentare l'attrattiva complessiva del veicolo.

Oltre ai miglioramenti estetici, la Renault Austral si concentrerà anche sull'innovazione degli interni, puntando su materiali di più alta qualità, comfort migliorato e tecnologie avanzate di assistenza alla guida. Tra queste novità, si annovera l'introduzione di un nuovo tetto panoramico elettrocromico, che elimina la necessità di tendine parasole.

Una delle novità più significative sarà rappresentata dall'adattamento della meccanica della Renault Austral alla nuova normativa sulle emissioni Euro 7, rendendo il SUV ancora più efficiente. Il motore 1.3 TCE sarà sostituito dal 1.2 TCe, base della nuova configurazione ibrida, che garantirà prestazioni comprese tra i 140 e i 160 CV. Inoltre, il cambio automatico CVT sarà sostituito da un nuovo cambio doppia frizione a 7 rapporti.