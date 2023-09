Nuova Renault Arkana: offerta più ricca e allestimento Esprit Alpine

Presentata per la prima volta nel 2020, per la Renault Arkana è tempo di un piccolo restyling. La gamma è stata semplificata, l’offerta invece è stata arricchita: scopriamo tutte le novità presentate dalla marca francese.

Il SUV Coupé di Renault guadagna tre allestimenti, mettendosi in linea con la nuova Clio E-Tech Full Hybrid guidata in Belgio: Evolution, Techno ed Esprit Alpine, il trim top di gamma che conferisce alle vetture francesi un tocco premium e maggiormente sportivo. Due le motorizzazioni offerte: si può scegliere fra il Mild Hybrid benzina da 140 CV oppure l’E-Tech Full Hybrid da 145 CV.

Il “primo prezzo” riguarda Arkana Evolution Mild Hybrid 140 EDC, disponibile a partire da 29.750 euro. Il secondo step è della Techno Mild Hybrid 140 EDC da 31.250 euro, infine le due varianti E-Tech Full Hybrid Techno ed Esprit Alpine costano rispettivamente 32.750 euro e 36.150 euro.

Acquistando la “base” Evolution abbiamo la navigazione di serie inclusa nel sistema multimediale Renault EASY LINK, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay (quest’ultimo anche wireless). Il driver display è sempre da 7” ma le informazioni sono ora visualizzate su un’area più ampia. La versione Techno si fa notare invece per la lama aerodinamica in tinta carrozzeria, i cerchi da 18” ripresi dalle precedenti versioni R.S. Line ed E-Tech Engineered, infine il logo e le scritte posteriori sono in color Cromo Satinato.

Fra le caratteristiche principali del trim Esprit Alpine abbiamo il badge specifico Grigio Scisto con bordo nero lucido posizionato sui coprimozzi dei parafanghi, il paraurti anteriore Grigio Satinato, nuovi cerchi da 19” con motivo traforato, sedili in mix di pelle TEP scamosciata, cuciture orizzontali blu e logo Alpine sullo schienale. Per saperne di più abbiamo guidato Renault Arkana: il SUV Coupé che consuma quanto una citycar.